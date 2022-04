La transformación de Andrea Lagunes: De 'Gotita de amor' a madre de familia

¿Quién no la recuerda como 'Gotita de amor'? El tiempo pasó y Andrea Lagunes ahora es toda una madre de familia.

Pese a que apenas tiene 30 años, Andrea Lagunes ya es una madre de familia, pues recientemente dio a luz a un bebé llamado Mariano. Hace 25 años daba ternura en la televisión, y ahora lo hace en Instagram.

Andrea Lagunes comenzó su carrera cuando tenía 4 años, al participar en la telenovela 'María Isabel'. Más tarde apareció en programas como 'Plaza Sésamo' y '¿Qué nos pasa?'.

Pero su fama se catapultó como la tierna Chabelita en 'Gotita de amor'. También trabajó en la obra de teatro 'Caperucita Roja y los tres cochinitos'.

Más tarde la vimos en telenovelas como Alma rebelde, El cuento de Navidad y en Mi destino eres tú, como Ximena. Luego la vimos en Carita de ángel, Vivan los niños y en el unitario Mujer, casos de la vida real.

¿Por qué Andrea Lagunes se alejó de las telenovelas?

"No es como que las haya dejado, más bien, cuando empecé a crecer siempre me han dicho que mi cara, que me veo más chica de lo que soy. Pero hacías casting para novelas juveniles y me decían que me seguía viendo como niña. Entonces pues así ha sido la historia de mi vida.

Este 2022 sorprendió al convertirse en madre de Mariano, fruto de su amor con Luciano Sánchez.

En plena Semana Santa, la joven que interpretaba a 'Chabelita' en Gotita de amor compartió las primeras fotos junto a su bebé. Sus seguidores explotaron en mensajes de amor y felicitaciones, sin dejar de recordarle la telenovela que la catapultó a la fama hace más de dos décadas.

Andrea ya tiene más de 3 años de relación con Luciano, y era su sueño convertirse en mamá. Lagunes ya tiene 3 meses de embarazo.

Apenas hace unas semanas, Andrea Lagunes reapareció en la televisión, pero en TV Azteca. Formó parte de un capítulo de la serie 'Un día para vivir', protagonizada por María José Magán.