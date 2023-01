La tragedia triple (y violenta) que marcó la vida de Polo Polo, contada por él mismo a TVyNovelas

Al cumplir 40 años de trayectoria, Polo Polo concedió a TVyNovelas una entrevista en la que recapituló lo que había sido su vida tanto en el plano profesional como personal.

Polo Polo murió esta tarde a los 78 años y en su memoria, recordamos esta charla en la que el comediante contó que había enfrentado sucesos que lo marcaron de por vida y, a excepción de uno, los había enfrentado siempre con una sonrisa, su filosofía de vida.

Un día, el destino decidió que él perdería a toda su familia y quedaría huérfano en la vida; desde entonces, buscó el amor y, aunque lleva ya ocho matrimonios, aún no lo encuentra.

Como pocas veces, en esa entrevista que ahora recuperamos, el comediante habló en serio de su vida

“ME ENCANTA HACER EL AMOR”

Señor, 40 años se dicen fácil, pero vivirlos no tanto...

“En pocas palabras, los resumiría así: ¡Maravillosos! ¡Pura risa! Aunque, a decir verdad y hablando en serio, no siempre ha sido de esa forma. Hay momentos dramáticos en mi vida”.

¿Algún hecho que haya marcado su vida?

“Tuve tres pérdidas muy significativas. Mi familia era de cuatro integrantes: mi papá, mi mami, mi hermano y yo... Primero murió mi papá, luego mi hermanito y más tarde mi mamá. Me quedé solo, huérfano de la noche a la mañana. Fue muy doloroso; éramos una familia unida y, de pronto, me quedé solo”.

¿Llegó a pensar en quitarse la vida?

“No, pero sí fue una tristeza que me consumía, una serie de pérdidas violentas que marcaron mi vida”.

Y dijo: ‘El show debe continuar’...

“No, yo no comulgo con eso; a mí eso me vale mad... Prefiero estar con mi gente en esos momentos. Dejé de trabajar 20 días, pero hay que sacar fuerzas, sobreponerse y comer. Entonces, a trabajar otra vez, aunque no es fácil”.

¿Cómo le hizo para reponerse de ese duro golpe y seguir haciendo reír?

“Fue muy fuerte, pero yo separo las cosas. Lo que pase en mi vida privada lo manejo fuera del escenario; dejo pasar un tiempo y cuando pienso que ya estoy listo para seguir adelante, respiro profundo y continúo con mi vida... O sea, los sigo queriendo, los sigo extrañando, y el luto, el dolor, los tengo aún por dentro”.

¿Cómo seguir sonriendo luego de ocho matrimonios? ¿Cómo llegó a tantos?

“Ya ni sé. No sé ni como pasó. Tengo borrados los momentos de la ida y el regreso. No, no sé; pasaron y ya... Y aquí estoy”.

“HE HECHO LLORAR A MUCHAS”

¿El amor de su vida fue Macaria?

“No, no fue ella. Sólo estuve con ella un año y ocho meses. Del ambiente, ella ha sido la única, pero las ocho han sido guapas; he tenido esa buena o mala suerte, pero, de verdad, he tenido ocho no sé cómo”.

¿Alguna mujer lo ha hecho llorar?

“No, fíjate que no. Pero yo a ellas sí, y mucho”.

¿Alguna vez le han dado un manotazo por agarrar?

“No, no... Me dan un manotazo ¡y les doy un mad...! No es cierto, pero nunca me han pegado”.

Usted nunca le pegaría a una mujer, imaginamos...

“No, no... Quedito no... ¡Fuerte sí! (suelta la carcajada). No, no soy golpeador ni nada. Yo sé decir: ‘Bye, bye, se acabó. ¡Adiós!’”.

¿Y alguna mujer le ha hecho reír?

“Sí, cómo no. A veces, nada más de verla me da risa”.

¿Qué táctica usa para seducir?

“Por cuadrantes (divide el cuerpo de la mujer). Primer cuadrante, la cara; para mí es muy importante. Todo lo demás ya no lo ve uno a la hora de hacer el amor. Entonces que sea una cara bonita. Luego, si ya va uno para abajo, pasar por los montes urales, saludarlos..., hacer como que van a hacer erupción y no. Luego, seguimos bajando hasta llegar al pozo de las amistades ‘largas’ y ya todo lo demás viene detrás. Me encantan las mujeres como estén; voltedas, para arriba, para abajo... Me encantan, ¡las amo!”.

“QUIERO ESCRIBIR UN LIBRO”

¿Le ha pasado enamorarse de una mujer fea, que incluso lo haga llorar?

“No, nunca. Feas ninguna. Bueno, por lo menos han sido guapas para mí, a lo mejor otro güey las ve y dice: ‘¡Pin... fea!’. Pero cuando están conmigo yo las veo guapas; si no, no andaría con ellas”.

¿Cómo se les declara?

“No. La verdad es que nunca me le he declarado a una mujer, ¡lo juro!”.

¿Entonces cómo las conquista?

“Nada más empiezo a agarrar y ya. Lo demás es lo de menos”.

¿Qué le faltaría por hacer?

“Nada. Lo de escribir un libro es un sueño guajiro, porque no es nada sencillo hacerlo. Quiero que tenga la crónica de mi trabajo, de mi vida y que esté enmarcada en puros chistes. Entonces está cañón, pero lo voy a lograr”.

¿Su vida ha sido un chiste?

“No, no creo que lo sea. A lo mejor un chin... de ellos, ja, ja, ja...”.

¿Es comediante de tiempo completo?

“No, nada más en el escenario. O sea, me río y me divierto, pero no ando contando chistes todo el día, eso no”.

