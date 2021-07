La reacción de 'Rayito' ante la detención de su hermana YosStop

Después de que su hermana Yoselinne 'N' fue arrestada, el influencer Ryan Hoffman, mejor conocido como 'Rayito', se pronunció al respecto de este duro momento familiar.

YosStop, como se le conoce a la influencer, permanece en prisión preventiva oficiosa en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, luego de que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX la arrestaron.

Así que en su cuenta de Instagram, Rayito publicó: "Gracias a todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho.

"En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento... Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cual y como me conocen. Los quiero mucho".