La reacción de Lupillo Rivera al escuchar a Belinda decir que NO necesita del dinero de ningún novio

Debido a que Lupillo Rivera visitó el foro del programa 'Hoy', le presentaron el video que Belinda subió a redes sociales donde asegura que no necesita de ningún novio para salir adelante y tener lujos.

"Nunca se ha necesitado un novio para darse lujo, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras, y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos. ¡De nadie porque solitas podemos lograr las cosas! Lo que todos piensan, yo sin novio puedo hacer lo que quiera", se le escucha decir a Belinda en un video.

La reacción del Toro del Corrido, quien estuvo tan enamorado de la cantante que hasta se tatuó su rostro en el brazo, quizá lo dijo todo. Si una imagen vale más que mil palabras, el silencio que guardó Lupillo durante varios segundos quizá dijo más que si hubiera dicho algo en el programa Hoy.

Y es que en la sección '¿De qué me hablas?' Fueron muy directos y lo cuestionaron: "¿Será verdad o será mentira que ella no necesita hombres para tener lujos?". Lupillo Rivera se quería reír, pero prefirió guardar silencio.

El periodista Ernesto Buitrón fue más allá y recordó que Christian Nodal exhibió los mensajes de Belinda donde le pedía dinero para ir al dentista. Así que el reportero le preguntó directamente a Lupillo: "En ese periodo que ustedes compartieron, ¿te llegó a pedir lo que Nodal ventiló en Twitter? ¿Te llegó a pasar?".

Lupillo Rivera entonces respondió: "Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices. Se acabó y cada quien continuó por su lado. Más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles".

Ante la insistencia de saber si ella le pedía dinero como Nodal dijo que a él sí, Rivera fue claro: "Yo nunca tuve que... nunca estuve en esa posición. Ella siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos".