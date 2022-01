¡La quieren presa! Abogado de Héctor 'N' denunció a Alexa, la hija de Ginny Hoffman

Alexa, hija menor de Héctor Parra, quien en junio de 2021 acusó a su propio padre de un supuesto abuso sexual, se las ve negras ahora que el abogado del actor, José Luis Guerrero, la denunció por falsedad de declaraciones, con lo que el caso da un inesperado giro, mientras que la joven de 19 años podría pisar la cárcel si las autoridades la encuentran culpable de lo que se le acusa.

En entrevista con TVyNovelas, el defensor del artista aclara la situación legal de su cliente y las consecuencias que podría acarrear la también hija de Ginny Hoffman.

¿Por qué decidió denunciar a Alexa Parra el pasado miércoles? Porque ella presentó primero una denuncia en la que solicitó que se me investigara por la presunta comisión del delito de revelación de secretos que nunca existió.

Cuando Alexa lo denunció por revelación de secretos, ¿a qué secretos se refería? Se denomina revelación de secretos, pero en sí se trata de datos que pudieran ser confidenciales; yo no conozco ningún secreto de ella porque no soy su abogado ni ha tenido nunca comunicación directa conmigo, entonces, no hay ninguna reserva. Yo soy la defensa del imputado, y a partir de ahí puedo conocer los datos y, por su puesto, plantear mi estrategia; nosotros desestimamos la denuncia a partir de nuestra contestación porque no hay ninguna revelación de secretos, yo no conozco secretos de la señorita.

¿Cuándo interpuso Alexa esta denuncia por la presunta revelación de secretos? La interpuso a principios del mes de octubre a través de un escrito que después ratificó en el Ministerio Público, y en esta denuncia, ella precisó hechos que no corresponden a la realidad histórica ni jurídica. La denuncia la presentó el día 11 y la ratificó el 13, luego hay una contestación durante los últimos días de octubre, a partir del requerimiento penal del MP, y cuando yo contesto, ella se da cuenta de mi respuesta, por lo que, a finales del año pasado, el 20 de diciembre, presentó un escrito en el que trata de perfeccionar su denuncia inicial modificando hechos.

¿Eso es legal? Eso no puede ser porque nadie debería estar buscando imputar a través de falsedades, diciendo que se había equivocado. De todas maneras, eso es un delito; el perfeccionamiento de declaración, a mi entender legal, entra como delito de falsedad de declaración ante una autoridad, y se castiga con una pena de tres a siete años de prisión, pero no solamente estoy pidiendo, a través de un desglose de esta carpeta que ya estaba iniciada desde octubre, que se investigue si ese escrito, del 20 de diciembre, fue suscrito por ella, porque sin ser yo perito ni experto en grafoscopía, noto diferencias muy claras entre una firma y otra. La del 11 de octubre es distinta a la del 20 de diciembre, entonces pido que se lleve a cabo también el dictamen pericial en materia de grafoscopía para que se pueda revisar si ella presentó esa firma o no, y que venga la comparecencia por parte de ella ante el Ministerio Público para que reconozca como suyo o no este escrito. Sería gravísimo que se hubiera falseado y que, además, estuviera tratando de llevar al fraude procesal por medio de escritos no firmados como denunciante. Ella ahorita está en riesgo de caer en un delito que lleva una responsabilidad que amerita penalidad.

Cuando usted habla de falsedad de declaraciones, ¿a qué se refiere específicamente? A que, en su primer escrito, mencionó hechos que no corresponden a la verdad, y que en el momento en que yo refuto los hechos y digo que no sucedieron así ni correspondían a la verdad, ella modificó esa declaración y trató de enmendar. Al momento en que tú tratas de perfeccionar la declaración inicial, estás cometiendo un delito.

¿Alexa estaría influenciada por su madre al momento de la declaración? No podría yo afirmarlo, pero sí puedo decir que estuvo mal asesorada jurídicamente. Pienso que la llevaron a firmar sobre hechos que no correspondieron a la verdad.

Una vez que usted presentó esta denuncia, ¿qué procede en términos judiciales? Yo promoví ese escrito con fundamento en el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que tiene tres días el MP para acordar. El plazo se vencería este lunes 10 de enero, por lo que el martes tendría yo que conocer si fue procedente o no, y a partir de ahí poder esgrimir los recursos que la ley me otorga para poder hacer válida mi defensa. Por supuesto que yo, desde mi experiencia, veo viable que se pueda enjuiciar a través del delito que estoy invocando: la falsedad de declaraciones.

En caso de que no vaya a prisión, ¿cuál sería la otra penalidad que enfrentaría Alexa? Aquí no es como el sistema americano, aquí lo que establece el código es lo que tiene que cumplir. Si incurre en un delito, debe enfrentar una pena, y si no hay, obviamente recibe la absolución.

¿Ella puede apelar o ampararse? Claro que ella puede ampararse contra cualquier determinación de autoridad, por supuesto, como cualquier ciudadano mexicano tiene ese derecho.

¿El proceso judicial de Héctor Parra sigue estancado o ha avanzado en algo? Nosotros seguimos notando el mal proceder de las autoridades. El 13 de diciembre cerró el MP la investigación complementaria, pero sin haber desahogado actos que nosotros, oportunamente, habíamos propuesto. Me refiero a actos de investigación. En el sistema mexicano actual tú puedes promover actos de investigación, y tiene la autoridad que acordarte si son procedentes o no, y desahogarlos con peritajes, testimoniales o diversas actuaciones. Había testimonios pendientes, había dictámenes pendientes en diversas materias que no quiso realizar el MP, por lo que tuvimos que irnos a una audiencia de control que se celebró el pasado 24 de diciembre. Antes de cenar estuvimos en el juzgado litigando el tema de Héctor, y el juez falló a nuestro favor, ordenándole al MP que reabriera la investigación por 30 días más y desahogara los actos que le habíamos propuesto. Es decir, que el plazo vence el 24 de enero.

¿Ya luego qué vendría? Vendrá una acusación por parte del MP, contestaremos la acusación, y a partir de ahí estaremos en posibilidad, nosotros, de desahogar el juicio. Hoy, Héctor, como lo saben, no está dentro de un juicio, no hay un solo documento que acredite su responsabilidad en los hechos que le imputaron, por lo que vamos a seguir.

¿Cuánto tiempo puede pasar Héctor sin que sea llevado a juicio? Es que en principio nosotros apostamos a que no vamos a llegar a juicio. Y en caso de que se llegue, el código establece que el término no puede llevarse más de dos años. Aquí hay que definir, si va a juicio, por qué delito sería. No hay que olvidar que él está acusado de la presunta comisión de dos delitos: el de abuso sexual y el de corrupción de menores. El de abuso sexual no se encontraba previsto como delito con pena de prisión preventiva oficiosa. Es decir, por ese supuesto delito, mi cliente debería estar hoy libre; enfrentando el proceso, sí, pero en libertad. Y el segundo delito, que es el de corrupción de menores, ese sí amerita prisión preventiva oficiosa, pero de ese delito no hay un solo dejo en la carpeta de investigación que nos lleve a presumir la comisión.

¿Actualmente cómo está Héctor, le afectó emocionalmente el pasar las fiestas decembrinas en prisión? Sí, por supuesto, como cualquiera que lo estuviera. Sí le afectó, recuerden que, además, Héctor padece de depresión, y entonces sí fueron momentos difíciles. Pero hay algo que lo mantiene de pie, y es la convicción de su inocencia. Yo llegué a hablar con él de la posibilidad de acercarnos hacia la presunta víctima y buscar, como en otros casos públicos de youtubers, en los que se han modificado los delitos, a efectos de encontrar una manera alterna de solucionarlo. Tenemos casos muy recientes (YosStop), pero Héctor me dijo que no va a ceder, no piensa negociar ni ofrecer una disculpa pública.

Busca defender su honor y reputación… Pues fue claro al decirme: “El tiempo que tenga que estar adentro, lo estaré, pero no encontrarán ni una disculpa, porque no cometí esos delitos”.

¿Está tomando medicamentos para la depresión? Sí, a través del sistema médico que tiene el reclusorio se le proporcionan a Héctor estos medicamentos.

¿Su hija Daniela lo visitó en diciembre? Lo visitó un poco antes de la Navidad y ahí estuvo con él.

