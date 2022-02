"La perdono": Lorenzo Méndez ahora deja a Chiquis como una mentirosa

Debido a que Chiquis Rivera revela en su libro 'Invencible' que su aún esposo Lorenzo Méndez la agredió y hasta le escupió en la cara, el cantante está dispuesto a someterse a una prueba para demostrar que nunca la violentó.

El exvocalista de La Original Banda El Limón está tan seguro de lo que dice, que aunque respeta a su ex, no dejará que esto siga: "Cada quien tiene su verdad, pero todo bien, habrá una rueda de prensa para platicarles sobre eso".

"En mi vida la he maltratado. Estoy dispuesto a un examen de mentiras (sic), porque no...", dijo al alejarse de las cámaras de 'Ventaneando', aunque ya después no quiso hablar mucho.

Sobre por qué no han firmado el divorcio, anotó: "Se está tardando más de lo que esperaba. Son cosas de abogados. No hay nada qué pelear".

Lorenzo ya había negado los dichos de Chiquis en la primera entrevista que concedió tras la publicación del libro de su ex. Al programa 'En casa con Telemundo' dijo estar muy tranquilo.

"Cómo me vería peleando con cualquier persona, especialmente una mujer que amé con todo mi corazón. Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia [...] Y la perdono, la perdono la verdad, qué bueno que ahorita esté feliz. Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró".

"Nunca voy a hablar mal de ella. Estuvo en momentos muy difíciles de mi vida, y eso se lo voy a agradecer", insistió.

