"La pasé muy mal": Armando González 'El Muñeco' vive con terror al COVID-19

En abril de 2020, Armando González “El Muñeco” compartió un video en el que informaba que lamentablemente estaba atravesando una situación familiar muy dolorosa.

“Tengo a mis papás desde hace 10 días hospitalizados porque dieron positivos a COVID-19. Mi papá se puso muy grave, está en terapia intensiva, intubado, con pocas posibilidades de vivir, y mi mamá está en cuidados paliativos, va mejorando”, relató el Muñeco, quien, en ese momento, dijo también que él se había contagiado porque estuvo en contacto con ellos, y que su hermano mayor se encontraba grave de salud por la misma situación.

Desafortunadamente, el padre del actor no la libró y falleció. A más de un año de esta tragedia, el actor nos cuenta cómo han logrado reponerse y salir adelante.

¿Cómo estás? Realmente todavía con temor de salir después de lo que le pasó a mi familia y a mi papá. De hecho, una de mis actividades antes de la pandemia era dar clases de zumba en los municipios de diferentes estados de la República, incluso en Estados Unidos, pero debido a la situación prefiero esperarme hasta el año que entra para continuar con ese proyecto, ya que haya más gente vacunada.

¿Qué pasó con tu gimnasio? ¿Pudiste reabrirlo? No, lo cerré por la misma situación, las rentas y todos los gastos que conlleva, y pues ya no pude abrirlo de nuevo, pero estoy trabajando mucho para abrir otro gimnasio y espero que en febrero de 2022 ya lo pueda inaugurar, aunque será algo más privado, para gente cercana, y también quiero abrir un salón de baile ahí mismo.

¿Cómo has logrado sobreponerte a la muerte de tu papi? Pues ha sido duro, ha pasado ya año y medio y ahí la llevo, esperando mejores tiempos, porque la verdad, la pasé muy mal, como no tienen una idea, al igual que mucha gente que perdió un familiar por este virus, o que tuvo a su familia en un hospital en condiciones muy difíciles, raras, porque no podías acercarte mucho; antes de esto, si tenías un pariente enfermo podías ir a verlo o estar afuera del hospital, pero con el COVID-19 todo cambió. En mi caso no pude estar junto a mi papá, y eso fue muy triste.

¿Tu mami cómo está? Ella y mi hermano tienen secuelas, mi mamá todavía tiene un poco de tos y ocupa oxígeno por las noches, y a mi hermano todavía no le cierra una de las dos heridas que tiene en las rodillas, se le hicieron cuando lo volteaban (en el hospital), pero los dos siguen cuidándose, y esperamos que el mismo tiempo haga su trabajo.

¿Y tú cómo estás? ¿Tienes secuelas? Gracias a Dios no, creo que me ha ayudado mucho el ejercicio y que siempre he llevado una vida muy sana. Además, afortunadamente no te pegó tan fuerte… Así es; de hecho, mis síntomas fueron, de alguna forma, leves: pérdida del olfato y el gusto y fiebre, pero no pasó de 38, y nada más, pero no me dio tos y mi oxigenación siempre estuvo bien. Realmente la enfermedad me afectó más emocionalmente, me pegó durísimo, muy feo, tuve crisis de miedo y la pasé muy mal.

¿Qué lección de vida te dejó esta situación? Realmente he pensado que la vida me ha dado muchas lecciones: la vez que estuve a punto de perder la vida cuando estaba en Sólo para mujeres; una vez en Se vale, que me caí y perdí el conocimiento; la vez que estuve preso dos días en el reclusorio… Y pues todo eso te enseña; he aprendido a ser cada vez mejor ser humano, a valorar más a mi familia, el tiempo que paso con ellos, y a decir las cosas en vida, no esperar a que mueran para decirles que los amo.

