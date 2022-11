La nueva canción que hace llorar a Amanda Miguel cada que la interpreta

Entre los motivos para seguir adelante a pesar de haber perdido a su compañero está el hecho de que fue distinguida con el Premio Grammy a la Excelencia Musical.

“Para mí este reconocimiento fue como la culminación de toda una vida dedicada a la música, toco el piano desde los cuatro años… y aunque a mí me tocó recibirlo, siento que fue para los dos, para Diego y para mí, porque él me llevó siempre de la mano, en lo profesional y en lo personal. Que te premien en vida es una bendición y lo agradezco”.

Por primera vez, Amanda Miguel habla de Diego Verdaguer y su memoria ya no desde el dolor sino la sanación.

Perder a mi esposo, a mi primer y único amor, a mi principal admirador y maestro, sin duda me marcó, pero la vida tenía que continuar. Aún con el corazón roto, no perdí la fe, entendí que podía seguir amándolo de otra forma y ser feliz, contagiarme del afecto de otros y estar viva en todos los aspectos; agradezco lo que me rodea, tengo un entorno bueno, una familia que amo, un nieto que es mi impulso y alegría y mucho por construir, por experimentar, por apreciar, por honrar… pero sin duda, la música es mi ancla”.