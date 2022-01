¡La nueva Gaby Spanic! Cerca de cumplir 50, se sometió a unos "arreglitos" para lucir mejor

Después de participar en un reality de baile en Hungría, Gabriela Spanic perdió peso, y en consecuencia, su piel quedó flácida y sus glúteos “se cayeron”. Sin pensarlo dos veces, acudió con el doctor Luis Gil, cirujano plástico radicado en Guadalajara, Jalisco, y que dio el brinco a la fama por su trabajo con otras celebridades. La operación se llevó a cabo en diciembre, mes en que la actriz se mudó a la ciudad tapatía, y el resultado ha sido muy satisfactorio: ella ha adelgazado progresivamente, así que la flacidez en su abdomen, espalda y piernas se ha corregido.

Cabe aclarar que los resultados finales se podrán advertir en un mes más. Conversamos con Gaby, que también forma parte del melodrama Si nos dejan, actualmente al aire a las 21:30 horas por las estrellas, además del reality show La casa de los famosos en Estados Unidos.

Nos enteramos de que te hiciste unos “arreglitos”... Sí. Lo que pasa es que bajé 14 kilos de peso en un reality show de baile y me quedó mucha flacidez en varias partes del cuerpo; un poquito también en los brazos. Me hicieron “detallitos” para que todo quede en su lugar.

¿Querías hacerte un cambio drástico? ¡No, para nada! También me modificaron las nalgas, porque se van cayendo poco a poco; aunque muchos piensen lo contrario, me quité, no me puse. Jamás he querido caer en lo grotesco.

¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de someterte a estos procedimientos? ¡Nada! Y menos en las manos del doctor que me atendió. Las mujeres somos más coquetas y vanidosas, así que nos encanta vernos bien frente al espejo. Yo estoy cerca del quinto piso, y ya sabes que dejamos de segregar colágeno, engordamos, adelgazamos, dimos a luz... Hay cosas que se van desfavoreciendo, y yo quería lucir bien.

Muchas veces las figuras públicas son criticadas por hacerse arreglitos, ¿estás lista para ello? Hay procedimientos que se hacen en su debido momento, hay tiempo para todo. Yo quise hacerme cambios sutiles y seguir siendo Gaby Spanic.

Hablamos con tu doctor y nos dijo que la recuperación será de más de tres semanas, ¿fue un gran sacrificio para ti? ¡La belleza nunca es sacrificio! La autoestima de la mujer es muy importante; además, yo trabajo en la televisión. Ya tengo todo este año ocupado, entonces, era ahora o nunca; hay que aprovechar las oportunidades que Dios te brinda. Los distractores o terroristas emocionales en las redes no me importan, porque son haters pagados, gente que no es feliz consigo misma. Yo soy mucho de la ley del espejo: así como tú me ves, te sientes por dentro. Ese tipo de gente no me preocupa.

Entonces, inicias el año con toda la actitud... A mí me encanta mi bienestar y mi autoestima que, como mujer, está elevadísima. Este año cumplo 33 años de carrera, ya que empecé muy chiquita en la televisión cuando tenía 14 años; tengo más de la mitad de mi vida trabajando, gracias a Dios. Han querido derrumbarme, derrotarme, y no han podido ni podrán, porque el público es el que me da de comer.

