La novia de Vicente Fernández Jr. clama justicia: "¡No soy secuestradora ni asesina!"

Mariana González, actual pareja sentimental de Vicente Fernández Jr., aseguró que hará todo a su alcance para demostrar que no es ninguna secuestradora ni mucho menos una asesina, como supuestamente la acusó Lilia Arriola, hermana del policía federal Mauricio Arriaga, un expretendiente de la actual novia de Vicente Jr., quien fue privado de su libertar y posteriormente asesinado pese a haber pagado el rescate, por lo que la señala a ella como autora de este hecho, pues según sus declaraciones a una revista de espectáculos, la vida de lujos de Mariana comenzó posterior a este hecho. En exclusiva para TVyNovelas, Mariana decidió hacer públicas algunas pruebas del expediente para mostrar otra parte de los hechos, pruebas que forman parte de la demanda que entabló por daño moral y difamación. Mariana, en su momento no quisiste mostrar estos mensajes, ¿por qué lo haces ahora? Porque quiero mostrar algunos textos del hijo de la señora (Ángel), en los que él dice y menciona que su mamá estaba loca, que estaba en un psiquiátrico. Eso yo no lo inventé. Este chavo, además, hablaba para pedir dinero a un amigo muy allegado y le da las explicaciones.

¿Por qué crees que siguen hablando mal de ti? Creo que es claro que ellos no la están pasando nada bien económicamente y quizás estén buscando una retribución o ya les gustó llamar la atención.

Tú estás firme en demostrar tu inocencia, ¿verdad? ¡Claro! La verdad va a salir a la luz. Voy a hacer todo lo que se tenga que hacer. No tengo ningún problema en ir a declarar o presentarme ante la autoridad para demostrar que todo lo que se ha dicho sobre mi persona es una vil mentira. ¡No soy ni secuestradora ni asesina!

¿Cuál es otra de las mentiras que dicen sobre ti? Aquí les dejo mi pasaporte para que sean testigos de que nunca estuve en Dubai por dos años. También viene un poco de contexto de dónde viene mi papá, porque la señora dijo no sé cuántas cosas de la procedencia de nuestro dinero.

¿Qué piensas hacer? Eso está en manos de los abogados; sólo les quería presentar estas pruebas. Ya no puedo dar más detalles.

¿CÓMO INICIÓ ESTE ASUNTO? Lilia Arriola, hermana del policía federal Mauricio Arriola, acusó a Mariana González de ser parte del secuestro donde su familiar perdió la vida. Mariana confirmó que sí tuvo una amistad con el fallecido en 2016, pero negó que hayan tenido una relación sentimental. La novia de Vicente Fernández Jr. convocó a una rueda de prensa para dar su versión de los hechos, pero no quiso, en ese momento, mostrar estas pruebas. Los abogados de Mariana le han pedido que no dé entrevistas para no perjudicar la investigación.

