La noche que Erika Buenfil deslumbró tanto a Luis Miguel, que la buscó para salir con ella

Con la bioserie de Luis Miguel surgieron varias famosas contando su historia con 'El Sol', pero la de Erika Buenfil llama la atención porque en realidad, ella no buscaba tener ni un romance con él, pero lo deslumbró tanto en un concierto, que la buscó.

La protagonista de 'Vencer el pasado' se sinceró con Yordi Rosado y le contó, con lujo de detalles, cómo fue su primer encuentro con Luis Miguel, tras un concierto en Monterrey al que asistió con un sobrino, y mientras ella trabajaba en una telenovela.

Recordó que su plan era salirse del recinto "antes del 'otra, otra'... Yo estoy en tercera fila, empieza el show, sale, me subo a la silla y veo al fondo a uno de las trompetas que había tocado con Oscar Athié (su ex novio), lo saludo, y veo claramente cómo Luis Miguel voltea, me ubica y también me saluda".

"Mi sobrino me dice 'Vuélvete a subir a la silla', me vuelvo a parar, 'Y de pronto flash...', y me señaló. Yo para mí estaba lograda, ya me había visto Luis Miguel, ya para mí había sido 'Me vio', y ya. Viene el 'otra, otra' y me estoy saliendo, traíamos el chofer de mi hermana, y le hablo, a lo lejos veo que está sonando la última canción y al mismo tiempo me está sonando el teléfono.

"Me dijeron 'Te está buscando Luis Miguel', y yo les dije 'No es real, está cantando'. Me dijo 'No, cuando él sale (del escenario) dice 'está Erika Buenfil en el público, localícenla' y cuando salen a buscarme, yo ya me había ido.

Relató: "Mi cuñada tiene un servicio de limusinas en Monterrey y ese día el chofer que manejaba el carro de Luis Miguel no había llegado, y entonces va el hermano de mi cuñada, que a su vez es amigo mío, es Ángel Sordo; él escucha y dice 'yo puedo contactar a Erika Buenfil'. Ángel le habla a mi cuñada y mi cuñada me habla a mí.

Erika Buenfil no creyó nada y se subió a su coche. "Me vuelven a marcar y me dicen que me buscaban de parte de Luis Miguel. Entonces yo creo que es mi hermano Toño, que es muy bromista, y le digo 'No estés jodiendo, hasta que me hable Luis Miguel', y colgué".

"Vuelvo a contestar y me contesta, 'Amor, amor, amor'... Y empieza a cantar la canción, y me dijo '¿nos vemos?'. Y dije, bueno sí. Entonces ya me pasa a una persona y me dicen en dónde. Total, ya llego al hotel donde él estaba en Monterrey, y así fue el primer encuentro".

"Entro a la suite, y en lo primero que pensé es si mi brassier y mi calzón combinaban", dijo con la simpatía que la caracteriza.

Erika Buenfil le contó a Yordi Rosado que estaba muy nerviosa "y en eso sale de su habitación y '¡¿qué le dices?!'... La plática, la conversación, y entonces me enseña la suite, me ofreció un tequila, salimos a la terraza y me enseña la vista, chocamos las copas y una se rompió".

Después llegaron algunos invitados de Luis Miguel que Erika no conocía... "Unas que venían muy obvias y yo con mis jeans y mis botas enlodadas, y venían unas obvias. Pero yo decía 'no importa, él me invitó'". Buenfil recordó que después le recomendó el Nirvana para ir a cenar, "y tenía una salida secreta, y me dice 'vamos a escaparnos', y nos fuimos al Nirvana, pero uno de sus guaruras nos siguieron por atrás".

"Había un montón de gente y dijo 'ahora, ¿cómo entramos?', y yo le dije 'Tú no sabes lo que una rubia con una sonrisa puede hacer', entonces campante, Erika Buenfil, me meto y sonrío, pero no me habían visto que venía con Luis Miguel, me toma de la mano y entramos; nos suben al segundo piso y él saca de la bolsa la copa de tequila que no se había roto. La pasamos bomba y luego regresamos a la suite, y ya".

"Al otro día ya no lo vi, yo me tenía que ir, estaba haciendo novela, siempre salgo con mis mamadas, siempre, en el momento crítico tengo llamado. (...) Pasa la vida, yo sigo con mi telenovela, el final se graba en Acapulco, vienen a grabar un reportaje, lo ponen en la tele, pero para cuando sale, yo estaba en Ciudad de México. Estaba con una sobrina y me dice 'está sonando el teléfono', y yo dije 'ay, de la única forma en la que contesto es si es Luis Miguel', pero era broma... y era él. Para decirme que si estaba en Acapulco me invitaba a cenar.

"Empieza a haber una relación de afecto, de amigos, de vernos, ponernos de acuerdo, a veces sí, a veces no, y ya nos empezamos a ver más seguido en Acapulco", dijo Erika, aunque su historia con Luis Miguel duró poco.



