La musculosa transformación de Adrián Escalona, el tierno Guillo de 'Amores Verdaderos'

Si hace una década viste 'Amores verdaderos', seguramente recordarás al tierno 'Guillo', el hijo de 'Betty', el personaje que interpretaba Susana González. Ese pequeño actor ya creció y sus músculos también.

Se trata de Adrián Escalona, quien sigue en su carrera como actor en Televisa. El joven habló con Las Estrellas sobre su trabajo en 'Amores verdaderos', y así recuerda a su compañera:

"Susana es un amor de persona. En su momento me enseñó muchísimo, me dio muchos consejos, me apapachaba. Fue una experiencia muy bonita y así como veían que me trataba en la telenovela me trataba fuera de cámaras. La verdad es que la quiero mucho".

"Desde la primera vez que estuve en frente de una cámara fue amor a primera vista y dije: 'Yo quiero dedicarme a esto de por vida'", dijo el joven quien sigue vigente en televisión.

Pero lo que llama la atención es que en sus redes sociales presume tu impactante transformación, pues invierte su esfuerzo en el gimnasio y los resultados ya son más que evidentes.



En la última semana del 2022, Adrián Escalona visitó el programa 'Cuéntamelo ya' junto a Luis Fernando Peña, para promocionar la telenovela 'Mi Secreto', donde el joven da vida a Lalo.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor