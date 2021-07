La mexicana Hanna Jaff cuenta el infierno que vivió con el sobrino del Príncipe Carlos

Lo que parecía un hermoso cuento de hadas, terminó siendo una pesadilla para la filántropa mexicana Hanna Jaff. A unos días de haber regresado a México, nos compartió el infierno que vivió durante su fugaz matrimonio con Henry Roper-Curzon, conocido como Lord Henry, Barón de Teynham, y miembro de la realeza británica. Es sobrino del Príncipe Carlos de Inglaterra, de quien Hanna se enamoró perdidamente y se casaron en febrero de 2020. Después de vivir un tiempo en México, la pareja decidió radicar en Londres, y ahí comenzó el martirio: “No todo lo que brilla es oro”, dice la presidenta de Jaff Foundation, que ayuda a las personas más vulnerables en diferentes temas sociales.

¿Cómo te encuentras después de todo lo que has pasado? "Triste. Acabo de llegar a México hace una semana y no he podido recuperarme mentalmente por todo lo que ha trascendido. Por un lado, quiero apagar el teléfono y no hacer nada, pero por otro, no quiero que se riegue mal la información.

Imaginamos que es difícil hablar de esto públicamente… "Mucho. Él (Henry) me amenaza todos los días, me dice: “Te voy a destruir, y la gente me va a creer a mí por ser quien soy, y no a ti, que eres una plebeya mexicana”. Por eso salí a decir mi verdad. La noticia no salió de México, sino de Inglaterra; no fui yo quien lo hizo público. Yo me vine y él siguió con sus ataques. Ha sido un abuso mental y psicológico, porque me sigue tratando de dañar, y ya basta, ¡que me deje! “(Henry), tú ya diste tu declaración allá y yo la mía en mí país, ¡déjame ya! ¿Cuánto más me quieres lastimar?”.

¿Tienes miedo? "Mucho, porque no ha dejado de amenazar y me habla horrible. Me demeritó a mí, a mi familia, mis causas... En todo me ataca, y esa es violencia doméstica, me quiere destruir emocionalmente.

Trascendió que él quería que tú pagaras la deuda de su familia, ¿es verdad? "Sí, ahí empezó el maltrato. Me casé enamorada, y él creyó que yo iba a pagar no sé qué tantas cosas de él y las deudas de su familia, pero no me dejé. Yo vengo de una formación diferente en la que, para ganarte las cosas, hay que trabajar y no pedirle a alguien que te las regale. Ya casada me empecé a dar cuenta de muchas cosas.

¿De qué te diste cuenta? "Él me había dicho que tenía una empresa, pero ya estaba cerrada; que se había graduado, y nunca lo hizo. Su mansión la perdieron, y para recuperarla deben pagar una deuda; me empezaron a exigir (dinero) y no me dejé, por eso comenzaron a maltratarme. Quiero hacer hincapié en que hubo racismo, violencia doméstica, extorsión y amenazas de muerte. A todos los mexicanos nos odian, dicen que somos inferiores.

¿Qué piensas de las declaraciones que hizo Henry sobre ti? "Es su manera de demeritarme, de desprestigiarme y de quitarle valor a la verdad, a lo que pasó; es su manera de seguir lastimándome, porque él siempre decía que mi palabra no vale, pero yo tengo pruebas, y lo que dice sólo comprueba su manera tan agresiva de ser.

¿Cómo lo conociste? "Él fue quien quiso conocerme a mí; hizo la cita por medio de una amiga que teníamos en común, y después anduvimos seis meses de novios; vino a Tijuana, conoció a mi familia, mi país... Después nos fuimos de viaje a Los Alpes y ahí me dio el anillo de compromiso. Fue como un cuento de hadas, pero no todo lo que brilla es oro.

Te casaste enamorada… ¿en qué momento cambió? "Sí, estábamos enamorados; él era divino, el hombre perfecto. Vivimos seis meses en México durante la pandemia, y cuando estuvimos solos fuimos una pareja feliz, amorosa... Todo cambió cuando su familia se metió en la relación; me despreciaban, demeritaban y extorsionaban. Querían que yo pagara las cuentas, y poco a poco, cuando ya estábamos viviendo en Inglaterra, él empezó a ser como su familia.

¿Alguna vez hablaste con él de esto? "Claro, le dije que me gustaría que nos fuéramos a vivir a otro país, ni en el suyo ni en el mío, pero ya era muy tarde. En ese momento ya estaba envenenado y pensaba igual que su familia.

¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿En qué momento dijiste: “¡Hasta aquí! Me regreso a mi país”? "Cuando las amenazas eran cada vez más porque me negaba a pagar (sus deudas); era una presión horrible. La realidad es que me casé muy enamorada y no sabía que había todas estas realidades detrás de ellos. Luego me enteré de que su papá le hace esto a todas sus presas; se lo hizo a su segunda esposa, y ahorita tiene otra novia y tuvo otras a las que nada más usó, les sacó lo que pudo y luego las desechó. Así son todos en su familia: ninguno trabaja, ninguno estudió ni se graduó, y sólo están esperando a que otras personas paguen sus cuentas y deudas.

Él declaró que tú eras la que tenía inconsistencias en tus estudios… "Sí, es su manera de contraatacar, de demeritarme para que nadie crea lo que realmente sucedió, que fue la violencia doméstica, la extorsión y el racismo. Él me demeritaba como mujer, mexicana y emprendedora desde hace varios meses.

¿Qué harás ahora? ¿Te quedarás en México? "Me gustaba mi vida en Londres, pero después de esto voy a estar un tiempo en casa. Quizás en un largo plazo regrese allá; por lo pronto, quiero estar en México, con mi familia, mi idioma, mi comida... Aquí donde nadie me va a humillar por cómo me veo y pienso. Quiero reactivar mi fundación y seguir con mis actividades filantrópicas.

¿Piensas rehacer tu vida? "Claro. Sé que no soy la primera ni seré la última en separarse, y no me voy a dejar hundir por esto. Voy a salir adelante, a ser feliz; soy una mujer fuerte, como todas las mexicanas guerreras.

