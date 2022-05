La mentora Coral Mujaes confiesa cómo pasó de no saber trabajar a facturar casi dos millones de dólares

Pero la vida para ella hoy es muy diferente. Pasó de luchar con sus demonios y de “ser una inútil”, como ella misma cuenta, a facturar casi dos millones de dólares.

"Yo vengo de no saber hacer un peso. A mí me mantuvieron mis papás hasta los treinta; no sabía ni trabajar. Fui una inútil y tuve que aprender desde cero. Yo digo que vengo desde el sótano, ni siquiera de planta baja, ¿pero qué fue lo que hice si he creado millones de dólares?”, sostiene.

Entonces, ¿qué fue lo que sucedió?



Ella confiesa que todo está en la manera en la que piensas. “Todo está aquí, en la mente. Mi mente cambió, trabajo duro, pero mi mente cambió para que eso sucediera”.

Lo que ella hizo, esencialmente, fue cambiar las creencias que tenía sobre la vida, así como entender orgánicamente cómo funciona su cerebro, ya que eso le permitió no caer en los mismos hábitos destructivos de antaño.

Su trayectoria significa, asegura, todo el camino de aprender a darle la vuelta a su vida, reclamar su poder personal y volver a tomar el control de su propia existencia.

El éxito que hoy tiene, lo logró en gran medida porque aprendió a hacerse preguntas inteligentes.

“La mente es la base de todo. El valor de las creencias es lo máximo. Tienes que ver que tengas las creencias correctas y que las estés adoptando. A veces las creencias no son tan evidentes y hay que ver la creencia detrás de la creencia. Lo que hice esencialmente fue cambiar mis creencias”, sostiene.

Aprendió que el pasado jamás iba a ser su futuro, que este le afectaría en la medida en la que ella lo permitiera.

“Somos seres humanos con el poder de elegir, por mucho que me hayan pegado, mis papás se hayan divorciado o me hayan bulleado de pequeño.Todos hemos sufrido. Tenemos un pasado y nos han dicho cosas que nos han lastimado. Entonces, ¿qué distingue a una persona que es exitosa de la que no lo es? Que esa persona entiende que su pasado está ahí para utilizarlo como escuela, no como razón o excusa de por qué no es exitoso hoy”, asegura.