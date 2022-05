La inspiradora historia de Julión Álvarez y todo lo que hizo para convertirse en el Rey de la taquilla

"Me tocó lavar camiones de ruta", recuerda Julión Álvarez, quien recuerda que en su natal Chiapas, sus papás se han dedicado toda su vida a la agricultura.

"Nos juntábamos cuatro o cinco chamacos en la colonia donde vivíamos y nos íbamos a lavar los camiones a la una, dos de la mañana", recordó en una entrevista con Laura G.

Julión Álvarez está ahora a punto de retomar su carrera en Estados Unidos, algo que tuvo que detener hace cinco años debidos a las acusaciones de supuesto lavado de dinero que le hizo en su contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Este fin de semana, Álvarez recibió la notificación de que la investigación ha terminado y que ya no se le investiga por lo que salió de la lista negra.

Álvarez comenzó su carrera un lunes a las cinco y media de la madrugada. Con esa precisión lo recordó en una entrevista con Yordi Rosado en la que el cantante dijo que la vida le cambió cuando La banda el Recodo fue a dar un concierto en Chiapas.

"Yo anduve con ellos, enseñándoles San Crsitóbal, el Cañón del Sumidero. El domingo fue el concierto y esa misma noche me dijeron ´¿jalas para Mazatlán?' Y me fui a mi casa para tocarle a mi papá, eran como lascinco, cinco y media de la madrugada y le dije: 'papá, me voy a Mazatlán'. Y él me dijo: pues vaya, usted sabe".

La historia no fue tan fácil como haber decidido irse y triunfar. En Mazatlán se quedó en casa de los Lizárraga pero tuvo que empezar a ganarse la vida.

Se integró a una banda local en la que ganaba 400 pesos por tocada, por lo que a veces no tenía para cenar.

"No tenía tele ni radio, entonces me iba a meter a una taquería. Y un día el de la taquería me dijo: que va a pedir. Y yo le decía: espéreme tantito, ahorita la pido. Y así como cinco o seis veces. Hasta que me jaló y me dijo: 'venga, m'ijo, cuando no tenga para la cena, usted véngase y acá tiene cena segura'".

Julión, en retribución, se dedicó primero a meserear y luego a lavar platos.

Ahora que la historia ha cambiado para Álvarez y con la certeza de que está a punto de recuperar su carrera en Estados Unidos, Julión cuenta estas anécdotas "no para que digan pobrecito sino porque es parte importante de mi vida".

Al anunciar que ha salido inocente de la investigación, Julión dice que lo que más le preocupa ahora es la felicidad de sus hijas.

"Yo no las tenía hace cinco años, cuando empezó la cosa del Departamento del Tesoro. Ellas no saben de la discriminación que pudimos haber vivido", cuenta Julión, quien efectivamente perdió muchos supuestos amigos durante este periodo.

Para él, la familia sigue siendo una parte fundamental de su vida porque recuerda siempre que sus padres se han dedicado al campo.

"Es una vida difícil pero también bonita. Mi papá sembraba maíz, chile, siempre chile, pero muchas otras cosas también", recordó.