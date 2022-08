La inesperada evolución de Rubí: De sus XV años a CANTANTE FINALISTA de 'La Academia'

Quién iba a decir que en 2016 conoceríamos a una cantante finalista de 'La Academia' y que esa intérprete sería Rubí Ibarra García. La quinceañera más famosa de México se convirtió en una de las favoritas por el público para ganar el reality show de TV Azteca y nadie pudo impedirlo.

A través de su estadía en 'La Academia', Rubí se echó al público a la bolsa por su sencillez, carisma y hasta capacidad como comediante e imitadora. Solo que su talento vocal "ya no dio para más" y los críticos no se cansaron de repetírselo, e incluso se despidieron de ella creyendo que no llegaría a la final.

Pero Rubí llegó a la final de 'La Academia', donde se enfrentó con grandes voces como las de Cesia, Mar, Andrés y Nelson, con quien por cierto entabló una amistad entrañable.

El desempeño de Rubí sobre el escenario se transformó semana tras semana, y aunque nunca demostró una gran voz, sí que le bastó para que el público se enamorada de ella. Los 'Rubilievers' fue la forma para llamar a sus fans, pues creyeron en ella a pesar de todo.

Se trató de una evolución inesperada porque en 2016, cuando saltó a la fama, Rubí era una jovencita muy introvertida. De hecho, en el video viral que la catapultó a la fama, fue su papá quien habló ante la cámara: "Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García en el rancho La Joya".

En redes, 1.3 millones de personas dijeron que asistirían a la fiesta de XV años de Rubí, aunque al final solo fueron 30 mil personas, las cuales de todos modos fueron una multitud que desbordó la capacidad del rancho y en la jovencita se notaba el temor ante el fenómeno que aquello fue.

Un año después de sus XV años, Rubí grabó un disco con un disquera de Estados Unidos y publicó varios videos en los que mostró sus sueños de cantar y bailar.

Luego entró a la universidad con la intención de estudiar comunicación, aunque confesó que lo que le interesaba no era el periodismo sino la televisión en su faceta de conductora.

Así que solo el tiempo dirá si Rubí perdura en su sueño de cantar o si se convertirá en una famosa presentadora o incluso comediante, pues hasta Lola Cortés le reconoció que tenía carisma.