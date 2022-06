La increíble transformación de la dentadura de Lola Cortés y el resultado final

Lola Cortés volvió a La Academia con una sonrisa espectacular, pero detrás de ella, hay una historia de dolor y un mal tratamiento que fue reparado cuando era parte del programa 'Hoy'.

La juez de hierro mostró su transformación dental hace 8 meses, cuando formaba parte de 'Las estrellas bailan en Hoy'.

"Lo que sucedió es que es un momento en que debo preocuparme de mí, de mi salud, estaba preocupada por mi familia, y estoy recuperando mi salud. Ahora pude ir con mi dentista Juan Álvarez, fue un rescate de SOS, un domingo en la noche", contó.

Durante su estancia en el programa de Televisa, también fue sometida a algunos tratamientos estéticos que mejoraron su aspecto.

Antes de confirmarse su regreso a La Academia, Lola dijo a la prensa: "Me tengo que ver linda, emocionarme al ver al espejo, no solamente fue físicamente, no fue por un ego. Sigo en el proceso de la dentadura con mi dentista, sigo con el ejercicio".