La incómoda historia que relaciona a Arturo Carmona, Aracely Arámbula y Luis Miguel

Aunque era un rumor, hasta ahora Arturo Carmona admitió que sí fue pareja de Aracely Arámbula, pues contó en entrevista con Fernando Lozano que hasta tuvo una relación muy bonita con Miguel y Daniel, los hijos de la actriz con Luis Miguel.

Sin embargo, se formó un triángulo muy incómodo entre la pareja y El Sol, pues en la versión del ex futbolista, Aracely se quedaba más tiempo con el padre de sus hijos que el que debería.

"Yo le aplaudía que ella pretendiera y provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo. Yo lo que hice en ese momento [en esa misma situación], sin tener aviones, iba hasta donde mi hija estaba y me quedaba en un hotel. Hay que respetarse a uno mismo”, recordó Carmona.

Al parecer, a Arturo le incomodaba no solamente que La Chule llevara personalmente a sus hijos con su padre, sino también que tuvieran que ocultar su relación.

“Estaba muy cansado de muchas cosas. Lo curioso es que toda la familia [de ella] estaba conmigo, yo estaba ofendido, además me escondía, yo pensaba: 'No estoy tan tirado al catre como para que me estés escondiendo'".

Recordemos que en aquella época se rumoraba que, por contrato previamente firmado con Luis Miguel, Aracely Arámbula no podía tener una nueva pareja. Lo que sí está confirmado, hasta ahora, es la molestia de Arturo Carmona ante esa situación:

“Empecé a cansarme y aparte me ocultaba, [pensé] '¿Qué estoy haciendo yo aquí?'. Llegó un momento en el que me cansé y ella lo entendió muy bien y hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo".

Eso sí, Arturo llevó una buena relación con Miguel y Daniel: “Los niños [y yo] tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo”.

