La impresionante foto de Lolita Ayala en bikini y con cinturita

En décadas de trayectoria siempre la vimos junto a una rosa en su escritorio, pero Lolita Ayala nunca acostumbró a mostrar su cuerpazo en bikini... hasta ahora.

"Mood de agosto. #LolitaSummer", escribió la periodista en su cuenta oficial de Instagram, junto a una fotografía con la que impactó a las redes sociales, donde su cinturita es la protagonista.

"Qué cuerpazo", "Señorona", "Muy Diosa", "Qué guapa Señora", "Diosa, hasta la fecha mi mayor admiración", fueron algunos de los comentarios que provocó la imagen de la periodista que gusta de ayudar al prójimo.

Lolita Ayala parece haber entendido cómo enloquecer a las redes sociales, y no solo lo ha hecho con bikini, sino con playeras que lanzó a la venta como lo que es, una figura reconocida de la cultura popular.

Hace unas semanas platicamos con ella, e hizo una retrospectiva de su pasado:

¿Qué le han dejado cinco décadas de trayectoria periodística? "¡Qué no me han dejado! Me han dejado todo, todo: felicidad, aprendizaje... Es una vida tan completa la del periodista, aprende y ayuda uno muchísimo. Son 50 años de aprender de todo, y qué mejor que la forma en que la he llevado.

¿Cómo se siente en este momento de su vida? "De salud, regular. Lamentablemente me caí, me rompí la cadera, la cabeza del fémur y ando coja. A pesar de todo, estoy bien.

¿Y emocionalmente? "Feliz de seguir logrando cosas para los demás, que son los que más me importan, y claro, mi familia, que lo es todo en esta vida.

