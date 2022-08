"¡La huev*na eres tú!": Yolanda Andrade pone en su lugar a Laura Zapata

Laura Zapata decidió sincerarse sobre la situación actual en México y se topó con un ‘regaño’ de Yolanda Andrade y una respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Yolanda Andrade escribió: "¡Los Mexicanos NO Somos Huevones! ¡La Huevona eres tú !

Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia , Ponte a Trabajar!!!".



Yolanda Andrade, amiga de Thalía, incluso amagó con revelar cuánto dinero recibía Laura Zapata. Podría inferirse que la presentadora se refiere a la cantidad que Thalía le enviaba para los gastos de su abuela, doña Eva Mange.

Y es que Laura Zapata habló en entrevista con Carlos Alazraki sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "No lo aguanto, es mentiroso, le ha dado en la madre al país, ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene al presidente Calderón... Es el atila de nuestro país, engaña, regala dinero, corrompe a los jóvenes, es chapucero, incendiario, no es educado, piensa que el país es de él, está fraguando cosas malas y ha dejado morir a muchos mexicanos, no lo aguanto".

La actriz aseguró: "Somos un país, voy a usar una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano 'deme, deme', y este les avienta, los maicera con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso, no fueron a la escuela y desde que quitaron el Civismo en la escuela, ¿qué nos pasó a los mexicanos?".

En su conferencia matutina, López Obrador respondió al respecto: "Le recomendaría yo a esta señora pues que lea a Bofill Batalla, que lea el México profundo, que lea a Fernando Benítez, para tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México y no actuar así. Y lo otro, pues no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior".

A pesar de todo, Laura Zapata defiende su postura y hasta se ríe de los memes que inspiró. Incluso compartió mensajes que comprometen a Yolanda Andrade.

