La historia de Mario Bezares en el asesinato de Paco Stanley

El 7 de junio de 1999 sucedió el asesinato de Paco Stanley, el conductor más famoso y popular de aquel momento en la televisión mexicana.

Aquel día, Stanley, después de realizar su programa matutino, fue a desayunar a un restaurante ubicado en Periférico Sur, cerca del Ajusco. Lo acompañaban Jorge Gil y Mario Bezares, que trabajan con él también en el programa.

El anuncio de que Belinda y Diego Boneta protagonizarán una mini serie sobre aquel trágico suceso reavivó las teorías en torno a la muerte de Paco Stanley.

La investigación que la Procuraduría llevó a cabo en ese tiempo, siguió dos líneas: la venganza y el ajuste de tiempo. En ambas estaba presente la indagatoria sobre las adicciones de Paco Stanley.

Esa investigación llevó a la Fiscalía a acusar a Mario Bezares de haber sido cómplice en el asesinato, bajo la teoría de que al salir del restaurante, Mario decidió regresar para ir al baño pues sabía que en la calle estaba ya el sicario esperando para asesinar a Stanley.

Durante un año y medio, Bezares estuvo preso, lo cual fue una experiencia que Mario ha descrito como "una especie de retiro espiritual" pero también como "un infierno en el que despiertas con mierda, comes con mierda y duermes con mierda".

La investigación

Mario Bezares finalmente salió de la cárcel bajo el dictamen de que "las pruebas presentadas por la Fiscalía no sustentan la acusación".

El conductor siempre ha negado su participación como cómplice del asesinato de su compañero y amigo. Ha contado, por ejemplo, que {el fue llamado para declarar como testigo pero que el día que se presentó en la Procuraduría ya estaba todo preparado para acusarlo.

"Fui al único al que no le permitieron hablar durante la reconstrucción de los hechos", dijo Bezares en una entrevista con Lucía Méndez.

Ahora que se ha anunciado la mini serie sobre Paco Stanley, Mario Bezares publicó un comunicado en el que explica que esperará a saber el contenido para tomar o no tomar acciones legales.

"Por instrucciones de mi abogado y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mí, para ninguna situación de permisos o de acuerdos, no tengo nada que declarar hasta en tanto no sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer".

Tras salir de la cárcel, Mario ha retomado su carrera de conductor y comediante y actualmente tiene un programa de televisión en Monterrey.

Sigue el chisme:

Alistan miniserie sobre Paco Stanley con Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez

Quién mató a Paco Stanley y otros misterios del estremecedor asesinato