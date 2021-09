La gloria tras el infierno: Así celebró Gloria Trevi 17 años de salir de la cárcel

Quizá ninguna otra famosa puede ejemplificar lo que significa perder y recuperar una carrera artística pese a la peor circunstancia, como le ocurrió a Gloria Trevi tras pisar la cárcel.

Una década de fama e irreverencia en televisión terminó con el escándalo del clan que señaló a Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel, luego de que varias ex coristas los acusaron mesiánicamente, aunque solo la familia de Karina Yapor lo hizo ante las autoridades.

Fue por esa demanda que se les acusó de rapto, violación agravada y corrupción de menores. Gloria Trevi fue detenida en Brasil, y en 2020 fue extraditada a México, donde estuvo privada de su libertad en el Cereso de Chihuahua durante 4 años, 8 meses y 8 días.

El 21 de septiembre de 2004, un juez absolvió a Gloria Trevi de los delitos de corrupción de menores y rapto, por lo que recuperó su libertad en un momento que quedó grabado:

Pese ese pasado, Gloria Trevi volvió a los escenarios, y aunque al principio le costó trabajo, gracias a su fiel público, recuperó la gloria de su carrera artística, volviéndose a convertir en una de las cantantes más famosas y exitosas de México.

"El hecho de morder el polvo y haber estado en un hoyo tan oscuro, me ayuda a no ser una persona que juzga. Es más, yo a los que me juzgan sin conocerme, les tengo muchísima paciencia y espero la oportunidad de que me conozcan, de que me den la oportunidad de escucharme, de conocerme por mis hechos y no por los dichos de los demás.

"Mucha gente dice hasta la fecha 'bueno si estuvo en esta situación pagó su condena'. Yo nunca fui condenada, yo estaba en un proceso, hay mucha gente inocente esperando una sentencia o un juicio", dijo a Gustavo Adolfo Infante en 2018.

Así que este 21 de septiembre de 2021, Gloria Trevi celebró su libertad: "17 años son pocos para tantos logros, amor y lo q viene GRACIAS x su apoyo".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!