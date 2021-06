La familia de Jenni está dividida y Rosie es la más rica de los Rivera

TEXTO: HUGO MALDONADO

La familia de Jenni Rivera está dividida. ¿La razón? La auditoría que realizan desde hace más de un mes a Rosie Rivera, albacea de la fortuna de la Diva de la Banda y presidenta de Jenni Rivera Enterprises, y que fue solicitada, ni más ni menos, que por el hijo menor de la fallecida cantante, Johnny Lopez, de 20 años.

Llama la atención que al hacer una lista de las fortunas de los integrantes del clan Rivera, Rosie es la más rica, solo después de Jenni Rivera.

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, la fortuna de Rosie Rivera es mayor a la de su sobrina Chiquis, e incluso a la del mismo Lupillo.

Eso la convierte en la segunda más rica de la familia, sólo por debajo de Jenni, que acumula 25 millones de dólares, según el mismo medio.

Fortuna de los Rivera

Tras darse a conocer la auditoría, te presentamos las posturas de cada integrante de la familia Rivera. De todo esto se deduce que se avecina un gran conflicto familiar del que hay que estar pendientes.

DOÑA ROSA: “JOHNNY ESTÁ ESPERANDO MÁS DINERO PARA GASTARLO”

Visiblemente molesta, la jefa de la familia Rivera dijo a través de su canal de YouTube que si Johnny ha pedido una auditoría es porque está esperando más dinero para gastarlo, y que si Rosie y Juan salen “inocentes”, espera que su nieto le ofrezca una disculpa a ella por ponerla entre la espada y la pared.

“Ellos son mis hijos, los otros son nietos. A Rosie y a Juan los parí yo, y yo sé que lo que les enseñé a mis hijos, eso va a salir".

Chiquis, Rosie y Juan Rivera

JUAN RIVERA: “JOHNNY TIENE DERECHO A SER INFORMADO”

Por su parte, Juan Rivera dijo al programa Ventaneando que el hecho de que el hijo menor de Jenni no tenga la mayoría de edad, no le impide tener derecho a la información. Recordó que Chiquis Rivera no forma parte del testamento de la Diva de la Banda, pero que sus hermanos comparten la fortuna con ella, e informó cuál es el procedimiento para que los herederos dispongan de su dinero.

ROSIE: “NO ME HAN DICHO QUE DESCONFÍAN DE MÍ”

En entrevista para el programa De primera mano, Rosie Rivera informó que la auditoría solicitada por su sobrino Johnny es la segunda que le realizan en los últimos dos años, que esta será más exhaustiva que la primera, y no incluye a su hermano Juan porque él es un empleado. Además, confirmó estar distanciada de su sobrina Chiquis por cosas de mujeres, pero se negó a precisar por qué, y reveló que, en cuanto termine su trabajo como administradora de la fortuna de Jenni, dejará la casa de su madre, Rosa, en Los Ángeles, California, para mudarse a Dallas, Texas, lo cual la tiene en extremo emocionada.

A través de una larga transmisión de internet, Rosie Rivera reveló que el tema se está llevando a cabo en una Corte, y se está manejando con abogados, por lo que no puede dar muchos detalles. Advirtió, además, que ya no dará entrevistas en español.

No estoy molesta por la auditoría como muchos suponen, eso es normal y común y mi trabajo hablará por mí, pero algunos medios de comunicación que intentan dividir a mi familia me molestan.

Amo a mi familia. No tengo que estar de acuerdo, a veces ni siquiera me gusta mi familia, pero los amo y me niego a pelear con ellos, especialmente en público.

