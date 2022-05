"La envidia no entra": Rancho Los 3 Potrillos de Vicente Fernández es ¡una fortaleza energética!

Un rancho imponente que, al parecer, tiene más historia de la que creíamos; una leyenda que no le hace justicia al talento de Vicente Fernández.

Karla Barajas, especialista en cuestiones energéticas, visitó el rancho de Los 3 Potrillos y nos compartió su análisis respecto a la energía que se mueve en el lugar.

¿Qué tiene de especial el rancho Los 3 Potrillos? La verdad, fue una suerte que pudiera ir y ver todo lo que había ahí, me siento muy afortunada, y tal cual, lo primero que se ve al llegar al rancho son los cactus, los cuales, al tener picos, mantienen afuera, literal, la mala energía, la envidia y todo el mal que la gente desea. Al tener todo esto en la fachada, la familia le dice a la gente que con mucho gusto la invita a su casa, pero que la cochinada que traen todos se queda fuera.

Eso es muy interesante... Sí, hay personas muy informadas que ponen cactus y sábilas en sus negocios para que pase eso; de verdad funciona mucho.

¿O sea que la envidia no entra? No entra, y además, si hubiera alguien con ganas de hacer daño, ni siquiera pasaría de la puerta; a veces pasa que se te atora la ropa, te rasguña o pica, tal cual como si tu casa te defendiera, y es generalmente con plantas que procuran tu casa, como las rosas u otras que tengan espinas.

¿Es importante energéticamente hablando que el rancho siempre esté bien pintado? Sí, porque tiene que ver con el tema económico y de salud. Más que se vea bonito, hay que procurar que las casas siempre estén libres de fugas de agua, porque si no, literalmente hacemos que la energía se vaya; lo primero que tienes que ver cuando no tienes trabajo es que tu casa no tenga fugas.

¿En el rancho analizaste alguna otra cosa? Sí, notaba que no había plagas de insectos, moscas, cucarachas ni nada, eso sería una señal de que nuestra casa tiene muy malas vibraciones. Cada insecto tiene su llamada de atención; las moscas, por ejemplo, refieren todo eso que genera la envidia. Sin embargo, en el rancho todo es limpio, y hay colibrís, que no significan más que trasmutación.

¿El mal de ojo es diferente en personas famosas? Sí, las personas famosas pueden estar expuestas al mal de ojo porque son vistas por muchas personas, baja la energía; a veces creen que si no los ven en persona no pasa, pero hasta a mí me pasa, cuando un video es viral, me siento cansada y tengo que limpiarme.

¿Qué más es importante a simple vista? Los árboles del rancho son muy particulares; generalmente, cuando una mujer en la casa tuvo cáncer, los árboles absorben también esa energía, por eso es importante ver los árboles en las colonias: si hay arboles agrietados, hay mala energía. En el rancho hay arboles grandes y frondosos, que no significan más que bonanza. La fuente de la entrada es superimportante, porque eso también es abundancia y fluidez.

¿Es bueno que se lea afuera “Los 3 Potrillos”? Sí, porque le da fuerza y protege su energía. Es importante tener la energía fuerte y no hacer que entre otra así de fácil. De lo que más me gustó en mi visita es que en el portón principal están los nombres de la familia, eso significa que están protegidos y que no son una familia débil ni agachada.

Cuando murió Vicente Fernández hubo un fenómeno con los pájaros del rancho, que era como si se despidieran... ¿Es posible? La energía no miente, y sí, los pajaritos, las plantas y la energía siempre muestran lo que pasa, son como los niños, te hacen saber de manera inmediata qué pasa. No dudo que agradecieran el cariño de la familia.

¿Es positivo que hayan enterrado a Vicente en su casa? Honestamente no recomiendo que tengan las cenizas en su casa, pero al tener una gigantesca como un rancho, pues obviamente el hecho de que tengan al artista en su casa es como si lo tuvieran a salvo. Yo tampoco recomiendo ir a funerales, pero ahí sí que no había dolor, sino un continuo homenaje.

¿Las estatuas tienen algo qué decir respecto al lado energético? Sí, porque es una manera de recordarlo; las estatuas recrean algo poderoso y hacen que las personas sigan recordando a alguien fuerte, y no en una cama de hospital conectada al sufrimiento. Hasta las series o los homenajes honran el destino y el pasado de la gente.

Por último, ¿crees que el rancho se haya hecho consciente para cuidar a la familia? Totalmente, porque es una fortaleza, está hecho de manera muy particular y protegiendo siempre lo que hay dentro. En la familia siempre hay contratos energéticos, y se ve que los Fernández tienen contratos de abundancia y de éxito, así como un talento para comunicar.



ES UN RANCHO HECHO A MEDIDA

El rancho Los 3 Potrillos se inauguró, de alguna manera, en 1980, lo hizo a medida del Rancho de la serie estadounidense Dallas, según detalló una vez en el programa de Don Francisco. En 2005 construyó dentro de la propiedad una arena de espectáculos de charrería llamada Arena Vicente Fernández Gómez, con capacidad para 15 mil personas, y que ha recibido a artistas internacionales como Katy Perry, Roger Waters y Depeche Mode. La residencia principal era habitada por el cantante y su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, y cada integrante de la familia tiene un espacio. Dentro del rancho también hay un restaurante, que desde 1999 está abierto para todo público. Igualmente, en la propiedad se encuentra la tienda de charrería más grande de Latinoamérica.