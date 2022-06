La emotiva carta de Gomís a un año de la muerte de su padre Héctor Suárez

Este 2 de junio se cumplen dos años desde la muerte de Héctor Suárez, por lo que su hijo Héctor Suárez Gomís abrió su corazón respecto a cuánto lo extraña.

A través de un emotivo texto en Instagram, el actor compartió cómo lo recuerda.

Papi:

Hace dos años, lo primero que empecé a extrañar de ti, fue tu olor.

Antes de despedirme por última vez de ti, te abracé muy fuerte y te olí por última vez. ¡El olor de mi papá!

De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía.

Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte.

Han pasado dos años y sigo extrañando tu olor, tus mensajes diarios, tu voz, tus manos, tu risa, nuestras largas conversaciones y sobre todo... ¡tu mirada! Esa mirada tierna, llena de amor y de muchísima luz. La mirada con la que veías a Ximena y a Pablo, la mirada que ponías al hablar con Julieta y Pau por teléfono, la mirada con la que me mirabas mientras te contaba algo importante de mi vida... Y la mirada que más extraño, es la que ponías después de abrazarme... y poniendo tu mano en mi corazón me preguntabas con esa voz fuerte, grave, rasposa e inconfundible:

—¿Cómo está tu corazón, mi amor?

Te cuento, mi corazón poco a poco se ha ido reconstruyendo desde que te vi desaparecer en esa bolsa de cadáver. Mi corazón te sigue amando profundamente y en mi corazón vas a seguir habitando hasta que nos volvamos a encontrar.

TE AMO Y TE EXTRAÑO MUCHÍSIMO

Aún vives y vivirás por siempre en mí.

Generalmente comparte fotos de Héctor Suárez, además de anécdotas personales. El 21 de octubre, cuando hubiera sido el cumpleaños del primer actor, Gomís también le escribió:

"¡Hoy serían 83!

Gracias por todo tu amor. Gracias por tu generosidad. Gracias por cada día vivido junto a ti. Gracias por todos tus abrazos. Gracias por todos los "te amo" que me dijiste y me escribiste. Gracias por todos tus besos. Gracias por cuidarme y protegerme como lo hiciste. Gracias por todos nuestros viajes. Gracias por hacerme reír tanto. Gracias por exigirme al máximo. Gracias por la vida que tuvimos. ¡Gracias por todo lo que me enseñaste! Te amo. Siempre fuiste mi mejor amigo, mi cómplice y mi gran maestro.

¡Gracias por ser mi papá!"