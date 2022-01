La depresión la puso en la lona, pero Violeta Isfel no se rinde y nos cuenta cómo sale adelante

Violeta Isfel comienza la conversación serena, pero al cabo de unos minutos se quiebra y rompe en llanto, algo que se ha vuelto “normal” en su cotidianidad desde que fue diagnosticada con depresión. Interrumpe la entrevista para pedir una disculpa, y se escucha que le dicen: “Ánimo, no pasa nada; respira y sigue hablando”. Para la actriz, quien se ha caracterizado por su sentido del humor y simpatía, no es fácil mostrar su lado más vulnerable, pero lo afronta con valentía: “No tiene por qué darte pena, no te pueden juzgar ni hacerte menos por tener depresión. Más bien, hay que gritarlo y pedir ayuda”, asegura la famosa Anto de Atrévete a soñar, quien ha decidido ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que ella.

Sorprendiste al confesar que sufres depresión, ¿por qué lo hiciste público? La realidad es que influyó la gente que me rodea y la audiencia que me sigue, porque me preguntaban mucho por qué estaba ausente en las redes sociales. No está siendo nada fácil lo que estoy viviendo, pero tengo una red de apoyo que es mi familia, que hace que no me caiga y está conmigo; cuando tengo ganas de llorar me abrazan y no me dejan sola.

Qué bueno que tienes quién te apoye, porque hay mucha gente que está sola... Sí, me siento bendecida de tener a mi alrededor una red de apoyo, así que pensé que debía generar un apoyo hacia otras personas que estaban como yo. Es un mensaje para todas las personas que están atravesando algo así, para que sepan que no están solas. Ahora subo historias de lo que como o estoy haciendo; a veces no me dan ganas de levantarme, pero me estoy obligando a hacerlo.

¿Es la primera vez que te sientes así? Sí, jamás había sentido algo así, y si alguna vez llegué a sentir algo parecido, no sabía lo que era o no le di tanta importancia. Esta prueba tan difícil es la primera vez que sé cómo se llama, que de manera consciente la vivo y la afronto.

¿En qué momento te diste cuenta de que lo que sentías no era un bajón de ánimo, sino una depresión? Tuve varios síntomas: sentía mucha irritabilidad con todo y todos, las cosas que disfrutaba hacer ya no me apetecían, tenía apatía por todo, no quería bañarme o arreglarme y sólo quería dormir todo el día. Presenté una irritación extraña en la piel, y el detonante fue que mi esposo y mi hijo me preguntaban si estaba bien porque actuaba muy raro, no era yo. A mí me fascina cocinar, atender a mi familia, y de pronto no quise hacer nada de eso. Amo estar en mi restaurante, y de repente ya no quería ir. Hubo varias alarmas que me hicieron dar cuenta de que las cosas no estaban bien en mí.

¿Y buscaste ayuda? Sí, por todo eso le llamé a un terapeuta porque quería saber qué pasaba conmigo, y me daba miedo que lo que estaba viviendo lo llevara a mi trabajo y quedara mal en algún proyecto; hasta me llegaban castings y me daba flojera hacerlos, y eso es algo que yo amo. Después de consultas y tests fui diagnostica con depresión.

¿Desde cuándo fue esto? Le hablé a la terapeuta antes de Navidad, pero me tomó dos meses darme cuenta de lo que estaba sintiendo, pero puede que haya estado así muchos meses antes.

¿Por qué caíste en depresión? Mi terapeuta me explicó que cuando llegó la pandemia, a lo mejor me volqué en sacar a mi familia adelante y me enfoqué en que todo estuviera bien, pero no atendí si estaba bien emocionalmente. También pudo ser consecuencia de que mi esposo y yo estábamos buscando ser papás y tuve que pasar por un proceso hormonal, a lo mejor eso pudo ser un detonante. Las mamás mexicanas tratamos siempre de ser las más luchonas, pero no siempre somos heroínas, también podemos ser frágiles.

En los momentos que te ataca la ansiedad, ¿qué te da fuerza? (Llora.) Que quiero recuperarme, no saben lo mucho que me extraño; añoro disfrutar con mi hijo, que es el mejor hijo que la vida pudo darme, siempre sabe en qué momento abrazarme. Quiero recuperar el gusto por las cosas que amo hacer, es como si hubiese perdido a Violeta. Lo que me levanta en las mañanas es que hay otras personas que me ven que están pasando por lo mismo y esperan de mí una palabra de aliento o motivación.

¿De qué manera te están apoyando tus seres queridos? Mi hijo me está acompañando a entrenar, mi esposo también, a pesar de que él no es mucho de hacer ejercicio; un amigo me está ayudando a cocinar, entonces, quiero compartir esa red de apoyo. También estoy tomando un tratamiento herbolario a ver si funciona, y si no, ni modo, tendré que tomar medicamentos si es necesario. Ha sido muy terapéutico para mí estar compartiendo mi proceso. En Isfel Burguers me voy a llevar dosis de mi tratamiento natural para quien lo necesite.

¿Actualmente cómo te sientes? Estoy viviendo un día a la vez. En momentos me rompo, me da mucha flojera, no quiero hacer nada, pero ya no dejo que sea una constante. Aprendí a llevarlo a mi propio ritmo y me estoy dando chance; me prometí a mí misma que al menos cinco días a la semana debo estar más activa. Me siento bien, me siento protegida por mi familia y por las personas que me rodean; y tengo un gran compromiso de seguir ayudando a las personas. Allí voy, no está superado, no sé cuánto tiempo más estaré así, pero espero que sea poco.



