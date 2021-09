"La comedia proviene de las tragedias": 'Platanito' recordó polémica por guardería ABC

Hace más de una década, Sergio Verduzco gozaba de la fama como 'Platanito', pero en redes sociales se viralizó uno de sus chistes, que involucraba a la tragedia ocurrida en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños.

El comediante recordó aquella polémica en una entrevista con Yordi Rosado, donde confirmó que aquella controversia le costó amenazas y casi el retiro, aunque encontró refugio y éxito en Estados Unidos.

Relató que mientras su programa triunfaba en Telehit, "Una mañana, de repente... madres. Me hablan a las seis de la mañana: ‘Oye, están hablando de ti en redes sociales. Acabas de contar un chiste bien cabrón, ¿qué está pasando?’".

"En ese momento yo no sabía ni cómo se decía, si ‘traing toping’ o ‘trendin topin’, ni sabía yo la palabra. Pero en ese momento era la noticia más sonada en el mundo, no sólo en México”, recordó. "Ese lunes hablo con Memo del Bosque (productor) y le digo que no quiero sacar el programa y que teníamos que esperar. No sale mi programa esa noche, sin embargo, el punto más alto (de rating) en la historia de Telehit, fueron los primeros minutos para ver qué chingados iba a decir el payasito”.

Explicó que "en México y en el mundo, la comedia proviene de las tragedias, todo chiste proviene de una tragedia".

Pero debido a que muchos mexicanos lo criticaron por su chiste, recibió amenazas de muerte. "Me dio pánico. Hablaban y hablaban para mentar madres, por mail recibía anónimos (...) un pánico, decía 'me van a matar". Mandaban anónimos, por mail fotos yo colgado, pensé que me iban a matar. Cancelé todo lo que tenía en un mes; hasta que vuelvo a retomar mi trabajo".

"De la noche a la mañana no saber qué está pasando por contar un chiste. Todos los días era recibir cosas muy feas. Empieza a bajar esto, tuve abogados, gente psicólogos, mucha gente que me querían, que me decían 'Plátano, tú no hiciste nada, tienes que defender la comedia, ofrece una disculpa y punto'.

Recordó que ofreció disculpas a los padres de los niños: "Si la regué, le ofrezco disculpas a los padres de los niños. No he vuelto a contar ese chiste, ya hay nuevos chistes de tragedias, porque aprendí a defender mi trabajo".

Al regresar a sus presentaciones, 'Platanito' se topó con que todas las localidades estaban vendidas. "Me volví famosísismo y mi programa en Telehit se disparó, todavía duré año y medio en Telehit, hasta que me llega la oportunidad de irme a Estados Unidos, porque me ofrecieron buena lana".

"La gente, los chismes dicen 'A Platanito lo corrieron del país por haber contado un chiste'... No, nadie me corrió del país. Me fui porque me ofrecieron una buena lana en Estados Unidos, y fue un volado, fue cuando llegué con 'Noches de Platanito' en Estrella TV", contó el comediante.

