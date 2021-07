La broma con Sammy por la que hubo pleito Galilea Montijo y Rafael Inclán

Sammy Pérez murió este 30 de julio tras complicaciones por COVID-19, pero dejó muchos recuerdos en la televisión, como un momento polémico que protagonizó en mayo de 2009.

Ocurrió en el programa 'Hazme reír y serás millonario', en el que equipos de famosos luchaban por triunfar en la comedia ante un estricto panel de jueces integrado por Los Mascabrothers, Consuelo Duval, Manuel El Flaco Ibáñez y Rafael Inclán.

Este último estuvo envuelto en una polémica al mostrar su inconformidad por una broma realizada a Sammy Pérez, en la que Galilea Montijo y Roxana Castellanos alentaron a Sammy a desnudarse.

Con el pretexto de una audición para un nuevo programa, con una cámara escondida grabaron a Sammy reaccionando ante Galilea y Roxana cambiándose de ropa por atuendos sexis; tras impulsarlo a que él también se quitara la ropa, un grupo de guardias entró al camerino para ir contra Sammy.

Pero la broma no le gustó a los jueces, en especial a Rafael Inclán. "

Galilea le preguntó a Sammy, quien estaba entre el público del foro si era una persona normal, a lo que Inclán dijo que no lo era.

"Ay, no perdón, esa sí es falta de respeto, decirle en su cara que no es una persona normal", dijo Galilea.

"Todos los sabemos, Sammy es un accidente televisivo. A mí me pareció cruel", dijo Rafael Inclán, desatando una controversia que duró una semana. El comediante se quejó de que Galilea le "echó encima" a millones de personas que estaban a favor de Montijo.

En tanto, Sammy reiteró: "Yo tengo un problema de lenguaje, yo soy normal, hago lo que hace cualquier persona".

Sin embargo, la polémica creció y hasta la Comisión de Derechos Humanos se involucró al invitar a la producción del programa a tomar un curso sobre el derecho a la no discriminación, pues consideraron que Sammy se vio afectado por la broma.

Rafael Inclán insistió en que él trató de defender a Sammy aunque quisieran poner a todos en su contra. Estaba tan molesto, que se retiró del foro: "Me están aventando a mí, como si estuviera quitándole sus derechos a Sammy, no me interesa, es lo último que voy a hablar, yo no participo de esto".

En tanto, Marco Antonio Regil leyó una carta de la producción de 'Hazme reír y serás millonario' en la que ofrecían una disculpa "a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas por lo ocurrido".

El programa insistió en que no hubo intención de "lastimar a nadie, sin embargo, todos los que participamos en este programa hemos aceptado la propuesta de la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal y vamos a recibir un curso sobre derecho a la no discriminación, respeto a los derechos humanos, a la no discriminación, y eliminación de prejuicios o estereotipos que generen desigualdad entre hombres y mujeres".

