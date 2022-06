La banana, que te la pongo y otros albures que Garibaldi nos cantó

"Es que cuando Garibaldi la pone, la pone bien", decía Charly. Y luego se reía, orgulloso de que una vez más la picardía mexicana le permitía hacer un juego de palabras de doble sentido. Es decir, un albur.

Garibaldi surgió como un grupo vocal basó su éxito en dos elementos: la modernización de lo mexicano (sus atuendos fueron siempre versiones eclécticas del mariachi la china poblana) y la picardía mexicana.

En el video de "La Ventanita", por ejemplo, Charly, Paty, Xavier, Pilar y Luisa Fernanda bailan sensualmente al mismo tiempo que juguetean con papayas, piñas y melones.

La sutileza con que introdujeron estos mensajes en sus canciones fueron el sello de diversión que los convirtió en un éxito.

Además de dura, tiesa y perversa, la "Banana" de Garibaldi también era traviesa, chiquita y sabrosa. La alegoría se complementaba con la repetición en inglés de cada uno de los versos.

En el video, los integrantes del grupo aparecieron como tarzanes adictos al plátano que colgaban de los árboles. Fue grabado en Ixtapa y fue uno de los mayores éxitos de Garibaldi.

En una entrevista en Siempre en Domingo, Ilse en papel de conductora les preguntó: "¿En quién está inspirada Banana".

Sin dudarlo, la respuesta fue unánime: "En Víctor", es decir, Víctor Noriega, quien fue en esa época uno de sus integrantes más populares.

En Sudamérica, la frase provocó un gran revuelo. En un programa de televisión ecuatoriano, presentador bromeó con ellos al decirles que él no se atrevía a decir la frase y prefería decir: "Te la introduzco".

La canción no tiene desperdicio: trata sobre una muchacha que está triste, hasta que llega un joven que le revela el secreto para estar feliz.

Ella que tanto sufría con mi calor se curó / El efecto fue tanto que hasta el cura nos llamó

Fue ahí también donde Charly decidió dar rienda suelta al doble sentido y decir: "Es que cuando Garibaldi la pone, la pone bien".

Yo tengo una bolita que me sube y me baja / ay, que me sube y me baja / Sube, sube, sube que sube / Ay, ay ay