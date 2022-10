"La amo y punto": Humberto Zurita admite de una vez por todas su romance con Stephanie Salas

Después de verlos juntos en viajes y en el aeropuerto, y de que ella no quisiera admitir nada, Humberto Zurita finalmente confirmó que ama a Stephanie Salas.

El actor contestó de una vez por todas que Sylvia Pasquel es su suegra en una entrevista en el programa 'Todo para la mujer', donde Maxine Woodside fue directa con el actor y le recordó que en Argentina sí contó que se la está pasando muy bien con Stephanie Salas, pero en México "no le quisiste contestar a la prensa... ¿Por?".

"Sí les contesté y me quedé bastante tiempo, me abordaron ellos, y lo que yo les decía... Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es… la amo, punto. ¿Ok? Listo. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran".

"Yo les decía a los chicos que no invito a mi casa a quien no conozco, no creo que tú tampoco lo hagas... Es más importante para mí mi estreno (de sus proyectos) que estar hablando de cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo, y entre los que me preguntaron, tú como periodista sabes cómo preguntar, a mí una de las chicas me dijo eso, me dijo ‘oiga, pero yo lo vi’, y yo le dije ‘¿por qué no me abordaste en ese momento?’, (me respondió) ‘porque usted venía con ella’; le dije 'no sé si tú especules, pero si tú me viste ¿por qué no me abordaste?, agarraste el spot, te lo llevaste a otro lado, bueno te perdiste esa noticia, ni modo'", dijo el actor.

Maxine Woodside insistió en decirle que en Argentina sí respondió, pero el actor reiteró:

"Ya te contesté mejor, mira Maxine, son muchos periodistas los que se te acercan, y yo no sabía cuál era el tuyo, entonces te ofrezco disculpas si te hago sentir mal por creer tú que yo le doy a alguien una exclusiva o no. Tú me conoces de toda la vida, yo no pienso ni en exclusivas, tú me conoces de toda la vida, yo no doy exclusivas, ni mi vida se maneja de esa manera, entonces para mí es más lindo hablar de esto, de lo que estamos hablando (trabajo)".

