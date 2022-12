La Wanders Lover habla de la depresión que la tumbó casi un año y la llevó al sobrepeso

La muerte de quien fuera su mejor amiga y su asistente personal por 10 años significó un duro golpe para Yered Licona –mejor conocida como La Wanders Lover–; esta dolorosa pérdida dejó a la actriz secuelas emocionales y de salud muy fuertes que ha tratado de sanar desde hace un año, ya que en octubre de 2021 fue cuando su mano derecha falleció debido a un derrame cerebral: “Fue superdoloroso, de la noche a la mañana se nos fue, ella vivía conmigo, estábamos comiendo con en familia, y de repente se le empezó a dormir la mitad del cuerpo... La perdimos en casi nada de tiempo. A sus 33 años se nos fue, y su muerte me tumbó por completo, me dio un cuadro de depresión muy fuerte”.

La Wanders nos confesó que la depresión que padeció fue tan grave que incluso perdió las ganas de seguir adelante: “Estuve ocho meses con esta depresión y subí de peso, no quería hacer nada, no quería trabajar, no quería salir a ningún lado ni manejar, sólo quería estar dormida, a veces comía mucho y a veces nada, ya no quería arreglarme, me la pasaba llorando, me dio una ansiedad que no sé explicar, sentía miedo, angustia, era desesperante, nunca lo había pasado, fue muy fuerte”, detalló la actriz.

Sin embargo, Yered sabía que tenía que levantarse de esa situación porque tenía tres niñas por quiénes luchar; decidió ir a terapias y hacer todo lo que estaba en sus manos para recuperarse: “Tuve que ir con psicólogos y apoyarme de la gente que me quiere, de mi familia… Ha sido algo muy difícil de sanar y he aprendido a vivir con ese dolor, a estar sin ella; gracias a Dios ya estoy mejor, pero ahora sé que todo lo que he pasado me ha ayudado a ser más fuerte. Soy más fuerte de lo que creí, y sé que todo pasa por algo; creo que a este mundo vienes a vivir tu vida al cien, con lo que te toca, y no puedes cambiar nada”.

"SUBÍ 11 KILOS Y ME HICE LA LIPO"

El sobrepeso fue una de las consecuencias de la depresión con la que ha tenido que lidiar; para ella esto fue algo muy delicado, porque su trabajo se basa, en gran medida, en su imagen, pero no pudo hacer nada, empezó a subir de peso sin parar... “Tenía como 11 kilos arriba y fue muy pesado bajarlos; de hecho, hace cuatro meses me hice la lipo, y eso me ayudó a subir mi ánimo. Me entusiasmé al ver mi cuerpo bien nuevamente, que podía entrar otra vez en mi ropa; fue un cambio muy drástico, pero gracias a Dios ya volví a ser yo otra vez”, nos contó La Wanders Lover, quien llegó a pesar 71 kilos, siendo que su peso promedio siempre fue cincuenta y tantos.

“Ahorita peso 65, todavía me falta, pero ahí la llevo”, nos dijo emocionada. “tenemoS una relación abierta” En este proceso, Radamés de Jesús ha sido un gran apoyo para ella, ha estado a su lado en las buenas y en las peores; aun así, reveló, han decidido no vivir juntos: “Vamos bien, cada quien en su casa; trabajamos juntos, creo que estando así nos llevamos mejor”.

La pareja ha tenido una historia de amor muy intensa y tormentosa; hace siete años la actriz denunció al comediante por violencia doméstica, y aunque las cosas se arreglaron entre ellos, su relación ha sido una constante de rompimientos y reconciliaciones: “No somos pareja como tal, pero estamos todo el tiempo juntos, nos vemos con las niñas, salimos, a veces nos besamos y a veces no, tenemos una relación más abierta. Todo lo que hemos pasado nos ha arrastrado a crear esta relación que, considero, ya llegó a un grado de amor más maduro. Somos una pareja anormal”.

“mi clóSet no cabe en el Suyo” La Wanders Lover nos dijo si, en este contexto, Radamés y ella tienen acordado el poder salir con alguien más: “Habíamos quedado que él iba a buscar salir con alguien y yo también, pero yo soy muy celosa y le dije: ‘yo sí puedo, pero tú no’, y creo que no le pareció, y como voy saliendo de esta depresión, no he buscado y me he agarrado mucho de Radamés; lo que pasó con mi amiga fue tan fuerte que él se dedicó totalmente a mí y se lo agradezco muchísimo”.

Sobre si cabe la posibilidad de que regresen al cien, viviendo bajo el mismo techo, La Wanders nos dijo: “Lo hemos intentado varias veces, pero ahorita es muy difícil, aunque a veces yo me quedo en su casa y él en la mía, y nos turnamos con las niñas cuando él trabaja, pero sí creo que es mejor que cada quien tenga su espacio; mi clóset no cabe en el suyo, y yo soy feliz en mi casa. Además, somos vecinos y estamos casi juntos”.

"DEJÓ EL ALCOHOL Y SIGUE YENDO A PLÁTICAS DE AA"

A partir del episodio de violencia que vivieron y que los llevó a los juzgados, Radamés dejó el alcohol y “cambió muchísimo, creo que esa situación nos hizo tocar fondo; él se fue a terapia porque lo demandé, fue un proceso muy fuerte, y todo eso nos llevó a tener buenos resultados. Gracias a Dios él sí cambió, ya no toma y sigue yendo a pláticas de Alcohólicos Anónimos; también sigue con su terapeuta, y el hecho de que él me haya demostrado todo eso lo valoro mucho”, señaló la actriz.

Aclaró que cuando lo demandó fue la única vez que hubo golpes en su relación: “y fue porque él estaba tomado, empezamos a discutir, nos peleamos, le pegué y me regresó de las greñas, esa fue la única ocasión, pero nuestra relación no era así, sólo fue un momento; nos dimos cuenta de que el alcohol era el que nos afectaba, y ahorita el alcohol ya no está en nuestras vidas y eso es maravilloso”.

