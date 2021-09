La Última Palabra\ Sergio Mayer los utilizó y ahora los amenaza

El proceder de Sergio Mayer deja mucho qué desear, y más qué pensar. ¿A qué me refiero? ¿A que nunca cantó a pesar de estar en un grupo músico-vocal por 10 años? ¡No! ¿A su labor actoral, que deja más qué desear? ¡Tampoco! ¿A su poco compromiso como “productor”, al abandonar a su suerte a un miembro que falleció? No por ahora. ¿A sus supuestos vínculos con el narcotraficante La Barbie? No es el momento.

Entonces, ¿a qué me refiero? A las grabaciones que llegaron a nuestra redacción y delatan la forma tan burda, desalmada, grotesca en que el ex Diputado Federal se refería al futuro de un menor de edad en condiciones muy lamentables, como un show armado, como una telenovela, sin importarle que se estaba hablando de la vida de un niño. Una de las peores cosas que hizo fue cuando le pidieron fotografías de Braulio, el menor, y su familia, supuestamente para el Registro Civil, y Mayer armó un video promocional de él mismo para su campaña política. Usó la imagen del niño con mentiras, diciendo que era golpeado, abusado, y que los ataques epilépticos que padece eran consecuencia de lo mismo. Estas son mentiras, a decir de su madre.

La señora Miriam trabaja recogiendo basura, y deja a su hijo Braulio al cuidado de su abuelita. Me contó que toda esta historia la inventó Mayer; es decir, como el mismo Sergio aseguró, de esto hizo una telenovela, pero el final no fue el que Mayer esperaba, sino todo lo contrario. Aparecieron audios en los que el exdiputado muestra nulo interés en el niño, habla de influencias a niveles altos de la política, y que las iba a usar, lógico, en su propio beneficio.

DESAPARECIÓ TRES AÑOS

Me contó doña Miriam, la mamá de Braulio, que el niño se acercó al diputado para pedirle que lo ayudara a sacar su acta de nacimiento; él aceptó, pero nunca imaginó el precio tan alto que iba a pagar por ello, pues le crearon una historia inexistente y lucraron con la imagen de un menor de edad. La última vez que lo vieron fue en el 2018, y a raíz de la aparición de los audios, milagrosamente reapareció este personaje en su vida.

El día que transmitimos los audios de Sergio Mayer, en los que cuenta sus planes de lo que iba a hacer con el pequeño Braulio (sacarle raja política hasta el final), ese mismo día se presentó en la colonia muy pobre donde vive la familia de Braulio y les propuso que demandaran a quien esto escribe, diciéndoles que quien usaba a Braulio era yo, que los audios que presenté en mi programa de televisión estaban editados. Les prometió, incluso, que él les ponía los abogados. La mamá de este pequeño, en vez de hacerle caso, me buscó en redes sociales, le llamé y la invité a decir su verdad, no la historia inventada por alguien que no debe estar en la política de México, pero tampoco en el medio artístico: Sergio Mayer.

Moraleja: Si alguien ha defraudado al mundo de la música, al teatro, a la producción... ¿Cómo se les ocurre confiar en él para la política?

