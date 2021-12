La Nochevieja en la que Silvia Pinal y Pedro Infante se emborracharon y enamoraron

“Tu cuerpo ¡ay Dios, pura vida!”, le dice Pedro Infante a Silvia Pinal en la película El Inocente, en la que los actores interpretaron a un mecánico pobre y a una mujer rica que vive en El Pedregal de San Ángel.

Después de filmar esa cinta dirigida por Rogelio A. González, Infante quedó encantado con La Pinal y durante mucho tiempo intentó que aceptara que fueran novios. La actriz lo cuenta en su biografía en la que recuerda que Pedro la iba a buscar a su casa para invitarla a salir.

Pero Silvia casi nunca estaba en casa porque estaba filmando o con sus amigos. “Pedro me buscó varias veces, pero yo no quería salir con él porque no me gustaba ir en moto, y él la adoraba. A veces me esperaba afuera de mi casa, pero yo siempre tenía compromisos”.

Curiosamente quien recibía al actor era la abuelita de Pinal, quien lo invitaba a comer.

La motocicleta es un elemento que Pedro Infante efectivamente hizo muy importante tanto en su vida como en sus películas. En ‘El inocente’, el mecánico que interpreta, anda en motocicleta y de hecho, Silvia Pinal se sube en la parte trasera durante una de las escenas iniciales, cuando ella se queda a mitad de la carretera a Cuernavaca con el coche descompuesto y Pedro Infante le da una “aventón”.

Cuando llegan a la casa del personaje de Pinal, ella le pide que la acompañe porque le da miedo la oscuridad. Y luego le pide que se tome una copa de vino para “entrar en calorcito”. Ahí comienza una juerga en la que bailan, toman, cenan, ríen y terminan tan borrachos que él la tiene que llevar cargando a la recámara.

Sin darse cuenta, terminan en la cama, ella sin vestido y él sin pantalones. A la mañana siguiente son descubiertos por los papás de Silvia, quienes primero amenazan con matarlo y luego lo obligan a casarse para reparar su honra.

En la realidad, Silvia Pinal siempre ha manifestado un enorme cariño por Pedro Infante, a quien recuerda como uno de sus amigos más entrañables.