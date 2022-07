La GIGANTE transformación de Sabrina Sabrok antes de que se quite los implantes

Ya tiene más de 50 años pero Sabrina Sabrok sigue triunfando como actriz porno, cantante y celebridad de internet con atributos incomparables en el mundo, pero tal vez podría transformar su imagen próximamente.

La argentina lo confesó durante una visita a Guadalajara, Jalisco, donde acudió para realizar audiciones para su productora de contenidos eróticos para adultos. En entrevista con el programa 'Chismorreo' confesó que ya le duele la espalda y sus implantes podrían irse.

"Me voy a quitar las bubis porque me está doliendo mucho la espalda y el médico ya me dijo que me las tengo que quitar, urgente. No quiero porque imagínate, sin bubis no voy a ser yo, pero sí me las tengo que reducir

"Lo más que se pueda, me las tengo que quitar todas en realidad", confesó.

Sin duda, sus implantes han sido parte de su imagen desde hace muchos años, pues lleva más de 50 cirugías, sin mencionar que hizo pacto con el diablo.

Sabrina siempre ha sido honesta sobre lo mucho que le gusta verse ‘de plástico’ y con unos senos enormes, que pesan 7 kilos cada uno. A sus 50 años, sus labios son lo que ahora llama más la atención de su rostro, pues los aumentó de tamaño para lograr la apariencia de muñeca. Sus ojos complementan el look, pues con lentes de contacto de color, logra parecer más irreal.

En el pasado, Sabrina Sabrok ya había revelado que ella ya hizo pactos con el diablo y con la Santa Muerte. “Todo lo que hago es porque él me dijo que hiciera un pacto con él, siempre le hago caso, porque siempre me va bien con lo que hago”, contó la argentina hace unos años.

"Siempre busco los tratamientos más vanguardistas para mantenerme bien a mis 50 años"... En entrevista con el programa 'Hoy', la modelo argentina confesó: "De mis últimas cirugías fueron aumento de pecho, que yo me los relleno con agua salina. Luego me hice labios, bastante más grandes, y me hice cosas en la cara, botox, rellenos, para levantar los ojos, los cachetes".