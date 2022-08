La Dinastía deja sola a Sylvia Pasquel en homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes

Falta poco para el homenaje que recibirá doña Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, y su hija mayor, Sylvia Pasquel, anda a las carreras para que salga perfecto, pues de la familia, es la única que da la cara y trabaja en función de un espectáculo a la altura de una diva como su madre. Ni Alejandra ni Luis Enrique se han involucrado de la forma en la que la villana de las telenovelas lo hace para festejar a la diva mexicana, que por tantos años había esperado este momento.

Nos encontramos a Pasquel en los pasillos de Televisa San Ángel, y nos contó cómo avanzan los preparativos de esta gala prevista para el 29 de agosto en uno de los lugares más icónicos del país.

Sylvia, ¿cómo vas con tus proyectos? Muy bien, bendito sea Dios. Ahorita ya voy a terminar mi temporada de teatro, pero sigo con Horas contadas, que espero dure mucho tiempo más; estamos muy contentas de llegar a los siete años, se dice fácil, pero desde el 2015 estamos con este proyecto, apoyándolo; y bueno, con estos padrinazos que voy a tener, siento que será una muy bonita celebración. Hay que echar la casa por la ventana.

¿Por ahora sólo estás con el teatro? Dentro de poco empezaré un reality, pero no puedo adelantar nada.

¿Tanto trabajo no te agobia? Pues sí, ya estoy bien agobiada, necesito un descanso, por eso creo que dentro de unos días me iré un ratito a Acapulco.

Saliste a tu madre, que no para de trabajar… Agradezco que me sigan llamando para proyectos padres, y no me queda más que echarle ganas.

Ya se te extraña en las telenovelas, ¿cuándo regresas? Ay, es que son muchos meses encerrada. Me hablaron para una telenovela, pero yo quiero hacer un papel chin…, una villanaza, de protagonista, no ser la tía de fulanita.

Entonces, ¿le apuestas más a una buena villana? Claro, ahí tienes, por ejemplo, a mi Isaura, hace tantos años que la personifiqué y sigue siendo un ícono de las telenovelas. Quiero un personaje así, pero como no los hay, prefiero dedicarme a las series, que me gustan porque no tienes llamado todos los días y los papeles están buenos. Ya llevo cuatro series este año y hasta un reality con Lucía Méndez, Laura Zapata y Lorena Herrera, ese se va a estrenar próximamente. También tengo otra serie que se va a estrenar en una plataforma, eso me gusta porque son dos meses de chambita y luego a lo que sigue, cambias de compañeros, de look, de ambiente...

Sylvia Pasquel como Isaura en 'Amarte es mi pecado'.

¿Cómo se prepara la familia para el homenaje que le harán a la señora Silvia Pinal? Todos están contentos porque la que está chambeando soy yo, ellos nada más van a llegar a disfrutar.

¿Tú eres la que se está haciendo cargo de todo? Sí, me buscó Bellas Artes porque estuve insistiendo mucho en redes, fui la que impulsó el proyecto, y luego que se concretó, comencé a trabajar en los preparativos. Y tiene que ser así porque soy la que va a aportar todo, los vestuarios, las fotografías, los videos de personalidades hablando de mi mamá, llevaré la Palma de Oro, el vestido que usó para el cuadro de Diego Rivera y una réplica del mismo. Tenía que haber una persona en la familia que estuviera colaborando, porque si no, ¿cómo consiguen esas cosas?

¿Cómo vamos a disfrutar en esa celebración a nuestra leyenda viviente? En la Cineteca van a pasar las tres películas que hizo mi mamá con Luis Buñuel: Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto, mientras que en una sala de exhibición del Palacio de Bellas Artes se van a mostrar vestidos icónicos de mi mamá, una réplica del cuadro de Diego Rivera y el vestido con el que posó para esa obra, la Palma de Oro y un video de cinco minutos con figuras hablando de ella. En el homenaje se presentará por primera vez un documental que se hizo sobre el trabajo de mi mamá con Buñuel; después van a estar unos críticos de cine hablando sobre la carrera de mi madre, y la Orquesta de Bellas Artes hará un popurrí de canciones de musicales como Hello, Doly!, Gypsy y Mame.

¿Estará toda la familia? Espero que sí, le mandé un mensaje a Alejandra porque estaba confundida, pensaba que el homenaje era en julio, pero le aclaré que es el 29 de agosto. Ojalá que pueda venir, ya que tiene una gira en Estados Unidos y todo será cuestión de cuadrar sus fechas.

¿La señora Silvia qué dice? Ella está feliz, ya se fue a comprar un saco muy bonito con tonos dorados.