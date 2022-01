'La Chilindrina' superó el COVID-19 y nos revela su efectiva estrategia para derrotar al virus

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje La Chilindrina, ha tenido un inicio de año complicado luego de que, días antes de terminar el 2021, fue diagnosticada con COVID-19. La actriz, quien venía regresando de un crucero por Emiratos Árabes, celebró en México su cumpleaños 71, así como la Nochebuena; sin embargo, el 28 de diciembre su nombre incendió las redes al darse a conocer que había contraído SARS-CoV-2.

Los rumores de un estado grave de salud no se hicieron esperar, y aunque algunos medios afirmaron que se encontraba hospitalizada, ella misma se encargó de desmentirlo en un video a través de su cuenta de Instagram. En exclusiva, nos platicó acerca de todo lo sucedido.

Has tenido un difícil arranque del 2022… ¡Qué te puedo decir! Afortunadamente estoy muy bien. No sé cómo se corrió el chisme de que me estaba muriendo, pero no fue así. Sí me dio COVID, pero lo tengo tan leve, que ni se me nota; sólo he tenido los síntomas de un catarro, nada más. En ningún momento me ha faltado el aire, no me siento mal y, bendito sea Dios, estoy bastante bien. Mentira que fui al hospital y no me quise quedar, nada más le hablé a mi doctor, él me confirmó los resultados y me felicitó porque soy de las personas afortunadas que no sufren complicaciones.

¿A qué crees que se deba? Como afortunadamente ya me había puesto la tercera vacuna, no me dio fuerte. Me dicen que las personas que no se han vacunado son a las que les puede afectar más, pero yo estoy bien, sintiéndome a gusto, tranquila, y ya sé lo que tengo que hacer: no puedo salir de mi habitación, no puedo tener contacto con nadie, me pasan la comida en platos desechables y yo misma tiro todo en una bolsa… En fin, estoy tomando las medidas necesarias en estos casos.

¿Te afectaron los rumores sobre tu supuesta muerte? Entiendo la preocupación de las personas y que otras busquen aprovecharse de eso para hacer noticias falsas, pero lo que realmente me disgustó es que se pensara que yo había viajado aún sabiendo que estaba enferma, lo cual es una absoluta mentira. Nunca le he dado importancia a los chismes, y espero que ahora sí, toda la gente que me vea, esté tranquila y sepa que le agradezco muchísimo las muestras de cariño y la preocupación… Yo no quería que se supiera para no alarmar a nadie, porque es lógico que si oyes COVID, inmediatamente lo asocias con muerte; pero sepan que estoy bien, sólo aburrida de estar encerrada, sin ver a nadie, nada más viendo tele o leyendo. Eso sí es incómodo.

¿De dónde surgió el rumor de que viajaste enferma? El 22 de diciembre celebré mi cumpleaños en Mérida, Yucatán, con la familia. Fuimos a un buen restaurante, me cantaron Las mañanitas, el pastel, todo… Y ya era Navidad cuando nos empezamos a sentir medio agripados; fuimos a hacernos la prueba y nos dijeron que estábamos bien. Con esa tranquilidad hicimos la cena del 24, y al día siguiente, que nos regresamos a la Ciudad de México, nos sentimos peor, por lo que, bajando del avión, en pleno aeropuerto, nos hicimos otra prueba. Ahí fue que nos dijeron que teníamos COVID, y eso nos sorprendió mucho, así que nos contagiamos en Mérida o en el avión, porque estábamos perfectamente bien hasta un día antes… Desafortunadamente nos tocó, pero no hay de qué alarmarse, pues toda la familia estamos perfectamente bien.

Iniciaste el 2022 encerrada… Sí, las 12 uvas tuvieron que ser también encerrada, y sólo mi asistente me acercaba alguna cosa, pero sin tocarnos. Nos vemos a través de una puerta, estamos muy cuidados todos, pero espero que en unos cinco o seis días todo esto ya haya pasado… Francamente, no puedo decir que haya sido una pesadilla, solamente ha sido como un mal sueño. Me pongo en el lugar de la gente que sí la ha pasado muy mal con esta pandemia, y no me queda más que enviarle mi amor y mi solidaridad.

Al conocer este diagnóstico, ¿tuviste miedo a la muerte? Es lógico que te asustes, sobre todo cuando eres una persona mayor que se supone que eres de alto riesgo. Aparte, como yo no soy una cosa que digas. “¡Qué bruto, qué saludable es esta vieja!”, se te cruzan cosas por la mente. Pero estoy muy bien, todo me está funcionando de maravilla y nada más me toca esperar. Desde hace mucho tengo todo en orden y no vivo con miedo, eso es lo que me ha ayudado siempre a salir adelante.

¿Físicamente cómo te encuentras? Yo me hago mi chequeo anual, y me dicen los doctores que estoy muy bien, que no tengo de qué preocuparme, por lo que confío en que todo va a salir de maravilla. Así como me ven ahorita, así voy a seguir estando, bien como para irme a bailar (risas)... Estoy con la mejor actitud para comenzar el año, soy una persona muy positiva que todo se lo toma a bien; es difícil que yo me enferme de algo, porque mi actitud siempre es buena y así va a seguir estar estando, porque creo que debemos tener una mente abierta y positiva para que, aun teniendo el virus, todos sigamos bien.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!