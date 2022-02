¿La Bebeshita quiere de suegra a Erika Buenfil? Esto opina la reina de TikTok

Aunque pronto cumplirá la mayoría de edad, La Bebeshita aseguró que todavía no es tiempo de caer en la coquetería de Nicolás Buenfil, el hijo de Erika Buenfil, quien ya reaccionó ante los mensajes que desataron esta historia.

Y es que Daniela Alexis, mejor conocida como La bebeshita, confirmó que el jovencito le ha enviado mensajes en redes sociales; él la invita a salir o tomar un café, pero ella no ha accedido.

En entrevista con 'Venga la alegría', comentó: “Nico, o sea, yo amo a su mamá, pero ella no sabe de este tema, que su hijo anda de coqueto, pero yo ya le dije que está muy chiquito, que cuando cumpla 18 hablemos. Me empezó a escribir, me dijo que era como mi fan, y así, o sea, coquetón… sí platico con él, sí cotorreo, pero él dice ‘hay que salir, hay que vernos’, y yo ‘cuando cumplas 18, pregúntale a tu mamá a ver qué opina de esa situación’".

Incluso bromeó sobre que la reina de TikTok se podría convertir en su suegra: "Nunca lo he visto porque digo ‘es muy pequeño, ¿qué va a decir mi suegra?, mi futura suegra, ¿cómo te fijas en la Bebeshita que ya no está tan Bebeshita?. Está muy guapo, es muy alto, está altísimo, le llevaría 10 años, no más como 13 años".

Así que cuando le preguntaron a Erika Buenfil al respecto, su respuesta fue contundente: "No tengo mucho que comentar, cosas de adolescentes, no sé realmente, pues está muy guapa, un besito a La Bebeshita, gracias por dar, ahora sí que la nota, yo estoy llegando de viaje, y pues no, no sé qué le puso Nicolás, la verdad, seguro que ‘qué bonita, qué guapa’, pues está muy guapa la verdad, y un beso, un saludo".

