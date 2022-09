La Bebeshita le ruega a jugador del América que sea su novio

La Bebeshita decidió emprender una nueva aventura romántica.

La ex amorosa tiene un crush que es futbolista del América y convenció a sus compañeros conductores de Venga la alegría de hacer una locura con tal de conseguir una cita con él.

Pero hay un pequeño obstáculo: su crush, que es Jonathan Dos Santos, no la conoce y nunca la ha visto y mucho menos reparado en ella.

Es por eso que en su afán de conseguir una cita con él h hacerlo su novio, fue al estadio con una lona en la que escribió su cuenta de Instagram y la petición de que por favor le diera una oportunidad de conocerse.

El plan, sin embargo, fracasó de manera rotunda. Primero porque Jonathan no salió al campo de juego y se mantuvo en la banca. Y a pesar de los esfuerzos de la influencer y ex concursante de "Enamorándonos" por gritarle y llamar su atención, todo indica que no sucederá ni la cita ni el noviazgo.

Por lo menos hasta ahora porque la Bebeshita ya anunció que no quitará el dedo del renglón.

Te recomendamos:

El VIDEO donde Pedro Infante explicaría por qué tiembla el 19 de septiembre

Tuvieron una segunda oportunidad: famosos que intentaron quitarse la vida