La Bebeshita explota contra Arturo Carmona: "Salía conmigo y con tres chicas más"

Aunque su experiencia con hombres menores no ha sido la mejor, Daniela Alexis, conocida como “La Bebeshita”, no quita el dedo del renglón; a ella le gustan los chavitos, “carne fresca, puro colágeno”. “Ellos me agarran el ritmo; yo soy una mujer que anda de aquí para allá, y los chavos me siguen la corriente, mientras que los hombres más grandes me aburren”, confesó a TVyNovelas.

La youtuber ha besado muchos sapos, pero aún no ha encontrado a su príncipe azul: “No ha llegado, pero tengo esperanza de que llegue este año porque ¡ya me quiero casar!”.

La Bebeshita confesó que si no ha llegado al altar es porque “no hay hombres que valgan la pena para casarse”, y muestra son sus romances fallidos, empezando por el ex-Wapayaso Brandon Castañeda, su fugaz romance con Arturo Carmona, y el ligue que no concretó con Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, pues aún es menor de edad.

'La Bebeshita'. Foto: Instagram

“Hasta que cumpla los 18 años voy a salir con él, le quitaré el castigo”, bromeó. Sobre la molestia de Erika Buenfil por el coqueteo que tuvo con su hijo, la Bebeshita nos dijo: “No sé si se enojó, porque nunca hablé con ella, pero él sí me dijo que lo iba a regañar su mamá, y preferí mejor dejar las cosas ahí”.

“¡ARTURO CARMONA ESTÁ LOCO, ES BIPOLAR!”

Otro romance que no cuajó fue el que tuvo, supuestamente, con Arturo Carmona. La Bebeshita dijo que salió con él en varias ocasiones, pero el actor lo negó.

Al respecto, la conductora confesó que esto le dejó tan mal sabor de boca, que ya no quiere hablar de él: “Me decepcionó porque lo negó todo; yo tengo todas las pruebas, y si quiero las saco, pero ya no quiero hacer más escándalo” .

Para ella, el hecho de que el actor la haya negado tiene un motivo: “Creo que como tenía muchos ligues por ahí, prefirió decir que jamás hubo nada conmigo, porque yo lo caché, salía conmigo y con tres chicas más... Al final terminamos bloqueados… Arturo me dijo: ‘yo no te conozco’ porque temía que fuera a quemar la conversación".

"¡Está loco! ¡Es bipolar! Me dejó muy mal sabor de boca, pero así hay hombres y es muy triste", dijo La Bebeshita.

“NO TENGO EL GUSTO DE CONOCERLA”

En mayo de 2022, luego de que La Bebeshita confesara que estaba saliendo con Arturo Carmona, el actor negó conocerla y declaró en una entrevista con Matilde Obregón: “Por supuesto que no. Con todo respeto, pero no. Yo no soy de negar relaciones, está tan carente el mundo de amor como para estarlo ocultando. Claro, no voy a ir de ‘tómenme fotos’, vivo mi vida con esa persona, y si me agarran, estoy con ella”. Recordemos que el actor ha salido con Jacqueline Bracamontes y Aracely Arámbula.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor