'La Academia' regresa pero ex juez alerta que ahí humillan y exhiben a la gente

El domingo 12 de junio vuelve 'La Academia' a la señal de TV Azteca, a 20 años del gran éxito que tuvo su primera generación. Pero habría que cuidarse de los tratos que le dan a los concursantes, según una ex juez del proyecto.

Ilse Olivo, integrante de Flans, fue parte del programa en una de las temporadas más recordadas, cuando Jolette dividía opiniones y Lola Cortés brillaba por sus comentarios.

Pero a decir de Ilse, 'La Academia' "de reality no tiene nada, solo el nombre. Todo se manipula para que la gente crea que... Yo veo a los chamacos que no traen monitor, que los tienen como carne de cañón, el chiste es exhibirlos".

Yo diciendo cualquier pendejada porque no me dan para que yo les pueda decir algo, entonces yo decía 'qué bonitos zapatos traes'.

"Acábatela", era la consigna de producción, pero Ilse recuerda que ella estaba segura: "yo hago lo que me pega la gana, porque no contrataron a una actriz, no era un alter ego, aquí era Ilse, entonces yo dije 'no me voy a comportar así'.

"Pero entonces el director le decía a Lola, Lola de teatro, que no se cuestiona lo que dice el director, entonces Lola... era de 'acábate a Ilse'. Y yo la verdad nunca lo sentí personal de Lola porque yo sabía que venía de arriba (la indicación). Yo sabía, pero yo tampoco le iba a decir a ella que no me tirara, eso era lo que quería el director", recordó Ilse en entrevista con Alix.

"Casi termina uno en el hospital por eso, del estrés y de decir 'no quiero ir a trabajar, o sea, ¿para que te vayan a humillar?... ¿Quién quiere ir a eso? ¿Y en televisión nacional?... ¿Quién quiere ir a eso?", aseguró.

"No hice un solo migo de toda la producción, nadie, o sea, la verdad muy triste, muy desafortunado, muy tenso, no me gustó", reconoció Ilse Olivo.