La Academia dio comida con GUSANOS a los alumnos y ya hay represalias

Parece que 'La Academia' inició con el pie izquierdo en varias situaciones que han ocurrido. Desde la polémica por la presencia de Rubí, las críticas de la misma Lola Cortés sobre dar prioridad a "los sentimentalismos" y hasta la decisión de que cada sábado y domingo haya un expulsado... Pero nada supera a que les dieron comida con gusanos.

Los alumnos descubrieron larvas en sus alimentos, algo inédito en este tipo de reality shows.

Así que la producción por primera vez dio la cara ante los académicos en la casa donde están concentrados.

Angelo Aponte y Laura Suárez informaron que se tomaron medidas inmediatamente. "La empresa que se encarga de sus alimentos fue removida de sus responsabilidades porque este tipo de incidentes no los permitimos y no los vamos a permitir. Ustedes están bajo nuestra responsabilidad y quiero asegurarles que es algo que no nos tomamos a la ligera. Así que en nombre de toda la producción les damos la cara y ofrecerles disculpas".

"Es algo gravísimo y nosotros, al igual que les exigimos a ustedes excelencia en el escenario, nos exigimos también excelencia y este tipo de eventos es inaceptable", dijo Aponte.

El mismo día, Alexander Acha avisó que cada sábado y domingo habrá un expulsado, luego de que el público no ha estado contento con el comportamiento y disciplina de los académicos.