'La Academia' celebrará 20 años, pero no buscaron ni a Toñita ¡ni a Lola Cortés!

Ya pasaron 20 años desde la primera generación de 'La Academia' y TV Azteca prepara celebraciones con una nueva edición, y aunque han buscado a otros ex integrantes, dejaron fuera a Toñita y a Lola Cortés.

Hace unos días, afuera de Televisa, Toñita habló con los reporteros que estaban en la calle. Ahí confirmó que ni siquiera le han llamado. “Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado. No soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí eres relevante, sí te necesitan y sí te ocupan”.

"Si ellos son los que crearon todo esto y no quieren llamarnos, no es cuestión de nosotros, es cuestión de ellos... Es como cuando la gente te dice ‘Eres una malagradecida’. Y dices: ‘¿Por qué voy a ser una malagradecida?’. Estoy tocando puertas y me las abren, y me voy a ir donde me van a abrir las puertas, no voy a rogar donde no me las abren".

Toñita dice estar agradecida con el reality que la hizo famosa, pero su prioridad es buscar trabajo. "Agradecida con el proyecto siempre voy a estar pero también tengo que trabajar; tengo una hija, tengo que mantener cosas, entonces no voy a estar llorando donde no me pelan y donde no me hacen caso, mejor voy a tocar puertas donde sí me hacen caso y me dan trabajo, cualquier persona lo haría", dijo.

Lo mismo pasó con Lola Cortés, un rostro inolvidable del reality, pero ahora que ella presentó la nueva temporada de Perdiendo el juicio, el periodista Eden Dorantes la cuestionó si la buscaron en TV Azteca.

“No tengo idea porque no ha habido ningún acercamiento hasta ahorita. La verdad es que mucha gente pensó y mucha gente creyó que iba a haber un acercamiento, no he tenido ese acercamiento, pero espero igual, no sé, mandar un saludo”, dijo la juez de hierro.