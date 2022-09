Kuno Becker se sincera sobre las drogas y recuerda que apareció "tomado y drogado" en TV

Por primera vez y con una brutal honestidad, Kuno Becker confesó lo que vivió por su adicción a las drogas, específicamente a la cocaína, que si bien lo ayudó a salir de una depresión, luego le trajo problemas.

El actor contó que en 2016 comenzó su problema de adicción debido a una fuerte depresión a raíz de una relación tóxica. En una transmisión en vivo, contó:

“Hace unos años, cuando tenía 38 años, me deprimí. Estuve en una relación muy destructiva en donde pues que me detonó una depresión brutal hasta que cometí la inmensa pendejada de probar las drogas, y esa droga fue la cocaína".

“Yo había escuchado que la cocaína lo hacía a uno sentirse mucho mejor, muy bien, y no había forma de sentirse deprimido si uno se drogaba con cocaína", admitió.

Confesó que la droga lo estimuló a seguir adelante ante sus pensamientos suicidas, aunque no deja de llamar "pendejada" al hecho de consumirla: "Les tengo que confesar que, en ese momento, y ojo, que no se malinterprete, en ese momento la cocaína me salvó la vida, porque no me quité la vida, me estimuló a seguir adelante, me jugó la mente en el pensar que yo pensaba más rápido, que escribía más rápido, que trabajaba mejor”.

Incluso recordó cuando apareció drogado en Televisión.

“Por eso me vieron en algunas entrevistas haciendo estupideces […] hay una entrevista en Telemundo donde fui a un programa de televisión tomado y drogado a promover una cosa que salió muy mal, tratándome de hacer el chistoso, haciendo el ridículo de mi vida que me costó un trabajo y, sobre todo, me costó la confianza en mí mismo”, dijo Kuno Becker.

Recordó que él solo pidió ayuda y se sometió a un proceso de rehabilitación, que incluyó pedir perdón a quienes hice daño.

“Hice una carta con los nombres de las personas a las que yo había de alguna manera lastimado, en lo profesional, sobre todo, en lo personal también, de forma emocional, con alguna tontería que haya dicho, nunca físicamente, nunca hice nada grave, siempre me hice daño a mí mismo. Hice una lista y le pedí una disculpa a todo ese tipo de personas. A cada una le llamé o la vi si pude, dos personas no me aceptaron la disculpa, todos los demás me dijeron ‘Kuno, muchos hemos pasado por eso’. […] Solo dos personas no me aceptaron la disculpa y me dolió, pero tú no puedes hacer más que pedir una disculpa", admitió.

