Kunno triunfó en TikTok, ahora en la música y jura: "No soy un personaje"

En sólo un año y medio ha destronado a muchos influencers y generadores de contenidos con muchísimo más tiempo en la escena digital. No necesitó la televisión, la música o el cine para saltar a la fama; su trampolín fue TikTok, en cuyo efervescente furor consiguió su nicho y plataforma para demostrar su talento. Kunno llegó caminando, pero con tacones al ritmo de El Alfa y su 4k, y desde entonces prefiere que le llamen “Papi Kunno”.

Su exuberante maquillaje, estrafalarias uñas y vestimenta que incluye faldas, vestidos, blusas y lentes de sol han acaparado la atención de los usuarios de TikTok, donde al momento supera 21 millones de seguidores; muchos de ellos ahora son sus “brillos”, como le llama a su fans , quienes lo siguen en su carrera que ahora ha salido del 2.0 para coquetear con la música, la actuación y la conducción.

Llegaste a las redes sociales y las revolucionaste con tu peculiar estilo al vestir... "Definitivamente eso es algo que me ha llamado la atención siempre: empoderar a la comunidad LGBTTIQ a través de la ropa; nosotros podemos alzar la voz con nuestros accesorios, maquillaje y, en mi caso, las uñas, los lentes...

¿Consideras que la ropa no tiene género? "Exacto. Si algo te gusta y te sientes cómodo con ello, es más que suficiente; amar y ser nosotros mismos.

¿Cómo defines tu estilo? "Único. Me gusta mucho jugar con la vestimenta y no me encasillo en nada; me encanta combinar y mezclar los contrastes en mi ropa.

De toda tu ropa, ¿cuál es tu obsesión? "Las transparencias; me encanta mucho mostrar la piel, mis tatuajes, mis cirugías...

¿Cuántos tacones tienes? "Como unos 15; son pocos porque es muy difícil encontrar de mi talla, tengo el pie muy grande, soy como un 12 mexicano.

¿Qué tanto te ha costado llegar a dónde estás? "Ha sido difícil, pero no imposible. Lo agradezco bastante porque prefiero ver siempre el lado positivo. Tengo una familia muy bonita y mis brillos (fans), que siempre me han apoyado, es lo que más me ha gustado. A la gente buena le suceden cosas buenas, y afortunadamente estamos triunfando bastante.

¿Tu familia te apoya? "Claro; mis papás y hermanos me apoyan incondicionalmente. Me gusta mucho estar en contacto con ellos, siempre les platico todos mis pasos.

¿Te costó que la gente creyera en ti? "Sí; siento que como soy muy controversial, ha sido difícil, pero cuando se te cierra una puerta, se te abre otra.

¿Sientes que esa controversia te ha causado problemas? "Sí y no, todo es parte del proceso. El chiste es que hablen bien o mal, pero que hablen. Por fortuna, he podido trabajar, y mientras demos de comer… (risas).

¿Cómo haces para blindarte de los haters? "He pasado por muchas cosas en mi vida personal antes de llegar a las redes sociales: abusos, adicciones... Éstas me hicieron tener esta armadura y me reforzaron. Lo que me digan negativamente se me resbala como aceite.

¿Eres una nueva persona? "Cada vez estoy evolucionando, y en mis redes sociales, con las que tengo un año y medio, se ha visto ese crecimiento. Voy madurando y aprendiendo con mi público.

¿Eres un personaje o así eres en la vida real? "Así soy: fiestero, mam..., un poco de todo.

Lanzaste tu segundo sencillo musical: Crush... "Me gusta mucho el desenvolvimiento que estoy teniendo en la música; he crecido impresionantemente. Es por eso que ya grabé mi tercera canción.

Hay gente que dice que no cantas… "Es algo de lo que yo estoy feliz; a mí me gusta y cada quien tiene su talento. Hay que estar aprendiendo y creciendo siempre; estoy feliz con lo que estoy haciendo. La gente podrá criticarla de alguna manera, pero mientras reproduzcan el tema, yo feliz.

¿De dónde viene Kunno? "De una familia de amor, valores y educación impresionante; mi mamá es mi mejor amiga. A lo mejor la gente se imaginará cosas de mí, pero yo sé los valores que tengo. Siempre lo tuve todo de chiquito.

¿Esta fama efervescente te ha hecho perder la cabeza? "No, para nada. Siempre he tenido aires de superioridad, pero es parte de mi personalidad, no lo hago para hacerle daño a alguien ni ofender.

¿Cuál es tu meta pendiente? "Ganar premios.

Y la actuación, ¿quieres seguir intentándolo? "Me encanta, pero ahora nos vamos a enfocar en los reality shows.

