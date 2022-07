Kunno se queja de los veracruzanos que lo insultaron en el Carnaval

El fin de semana, el influencer Kunno compartió con sus seguidores varios videos de los preparativos que tuvo para presentarse en el Festival de Veracruz.

Y el día del desfile, el momento más divertido fue cuando estuvo a punto de caer en un bache, lo cual evitó gracias al cetro que cargaba como parte de su vestuario de princesa.

Sin embargo, el influencer contó que la experiencia cambió de manera radical cuando fue a cenar unos tacos en un local del centro de Veracruz.

Ahí, un grupo de jóvenes quisieron tomarse una foto con él y pedirle un autógrafo. “Lo único que nosotros le dijimos fue que nos esperaran un momento porque queríamos cenar a gusto nuestros tacos. Y solamente por eso, por pedirles que nos dejaran cenar a gusto, comenzaron a insultarnos, a decirnos que olía a mierda literal”.

Kunno contó en particular la anécdota de un señor que iba con sus hijas. “Las niñas nos saludaban pero el señor comenzó a decirle a ellas: ‘ustedes tienen la culpa por hacer famoso a cualquier baboso”.

Kuno dijo que quedó desconcertado.

“Era muy fuerte, ¿saben qué era lo peor de todo ? Que no entiendo por qué se ponían así con nosotros. Mucha gente nos aplaudió, nos sonrió cuando me vio bailando en el carnaval pero lo que me dio más coraje es que la gente que nos insultó eran puros señores… y sus hijas ¡llorando por verme!”.