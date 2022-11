Kunno jura que solo manda amor: ¿ya se le olvidó que llamó "vieja que ni sabe leer" a Maryfer Centeno?

Después de borrar el video donde habló pestes de la grafóloga Maryfer Centeno, por analizar su lenguaje corporal en un evento, ahora Kunno asegura que él solo envía buenas vibras a todo el mundo.

En una entrevista con un reportero de Chisme No Like, a Kunno le preguntaron al respecto y se limitó a decir : "La verdad es que yo le mando amor a toda la gente, a todas las personitas que están ahí, entonces, nada".

"No he tenido la oportunidad", dijo sobre si ya había podido hablar con la grafóloga.

Pero quizá ya se le olvidó que subió un video donde hablaba pestes de Maryfer Centeno. Ella le respondió y desmenuzó, punto por punto, todo lo que dijo de ella.

¿Qué dijo Kunno de Maryfer?

Todo comenzó después de que se hizo viral el fallido intento de beso por parte de Kunno a David Guetta. La experta Maryfer Centeno analizó el momento, pero en un video para sus seguidores, el influencer dijo: "Es ridícula porque es de esas personas que leen el lenguaje corporal, cuando seguro la vieja ni siquiera ha de saber leer".

Así que Maryfer Centeno le respondió: "Hola, Kunno, el lenguaje corporal no se lee, se analiza y se describe, pero no es un diccionario... Es el análisis de personalidad. Tú dices que yo no sé leer, pero mira, lo que más me gusta hacer en la vida es leer... y escribir, de hecho tengo cuatro libros escritos (...) El punto es que sí sé leer y lo que estás diciendo desafortunadamente es incorrecto".

Kunno también resaltó: "Sale diciendo que yo invadí el espacio de David Guetta...", así que Maryfer compartió el video del momento y reiteró: "A lo mejor tú piensas que no, pero el ego a veces nos juega malas pasadas, Kunno. Este señor no quiso darte ese besito, se quitó. En ningún momento se ve que te de los dos besos. Por otro lado, los latinos somos muy abrazadores, y en el caso de los europeos son más fríos que nosotros, son más lejanos. Pero yo no fui agresiva contigo, como tú conmigo".

Maryfer contraatacó: "El que no conoce otra cultura eres tú. Por eso es que no supiste reaccionar cuando te saludó David Guetta, porque tú eres el que no conoce otras culturas. Por otro lado, la verdad es que viajar no te hace mejor persona ni tiene que ver con tu calidad moral ni la aportación que estés dando a la sociedad... Al contrario, nos da muchísimo gusto que puedas viajar, qué bueno, sin embargo, eso no te hace mejor persona, y si tu escala de valores es esa, entonces creo que eres más pobre de lo que pensamos", dijo Maryfer.

Y añadió: "Si yo salí del rancho, la verdad es que sí, solo que yo no tengo que presumirlo, no tengo que demostrarle a nadie. Sería bueno que reflexionaras sobre todo que pensaras que demostrar o insultar generalmente sucede cuando te faltan argumentos".

