Kimberly Flores negó haber sido infiel a Edwin Luna, pero Roberto Romano la delata

Kimberly Flores aclaró que nunca le fue infiel a Edwin Luna, pero dentro de 'La casa de los famosos' se sigue hablando de ella y la señalan de sí haberse involucrado con Roberto Romano.

Tal parece que los coqueteos y cercanía dentro del reality eran producto de una relación previa. Al menos así lo dijo Alicia Machado, quien aseguró tener conocimiento de que "producción tiene una carta" de amor de sus compañeros e incluso dijo que tuvieron relaciones en el hotel donde concentraron a los famosos antes de entrar a la casa.

“Yo cuando leo una vaina, no me equivoco. (Fue) una carta de amor, producción tiene una carta de este cabrón... Se acostaron, mi vida, en un hotel”, dijo Alicia Machado a Cristina Eustace.

Por si fuera poco, Roberto Romano fue con Cristian de la Campa para confesarle que sí tuvo un encuentro con Kimberly Flores:

“Lo que pasó antes de conocerla, pasó antes. Y cuando pasó eso yo dije ‘aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí se acaba’…. porque tienen hijos, yo no me voy a meter en pedos. En lo único que creo que sí la cagué fue en que no marqué distancia clara y aquí di un poco el jugueteo con ella como bajita la mano y aparte de todo estar con Alicia. Ahí sí la cagué, lo acepto”, dijo Roberto.

Eso confirmaría que los coqueteos no solo fueron parte de una estrategia confesada por Kimberly Flores, sino que había una situación previa entre ellos.

Recordemos que tras provocar un escándalo por su comportamiento, el esposo de Kimberly, Edwin Luna, fue a sacarla del reality show, pues decía que sus hijos la necesitaban. Días después dieron la cara y ella le ofreció una disculpa pública al cantante, además de negar haberle sido infiel.

