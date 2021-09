Kimberly Flores falla como cantante, ni el escándalo con Edwin Luna la salvó

Ni el escándalo, ni llamar la atención por coquetearle a otro hombre en un reality show, salvaron a Kimberly Flores para que su nuevo sencillo como cantante triunfara.

Y es que el fin de semana, cuando Edwin Luna fue por ella a 'La Casa de los Famosos', tras días de controversia en los que ella coqueteaba con Roberto Romano, Kim estrenó la canción 'El Trenecito'.

El título del tema se prestó para comentarios negativos y bromas, que Edwin Luna tuvo que enfrentar en redes sociales, pues muchos le quisieron hacer ver que le estaban siendo infiel.

No se sabe por qué Kimberly Flores salió tan pronto del reality, donde solo mencionaron que fue para "resolver cuestiones personales". Lo cierto es que fue captada de la mano de Edwin Luna y ninguno quiso hablar ante las cámaras.

Pero tanta controversia no logró que 'El Trenecito' conquistara al público, pues desde su estreno el 10 de septiembre, solo lleva 87 mil visualizaciones. El termómetro más inmediato para confirmar qué tanto triunfó Kimberly como cantante podrían ser los "Me gusta" de su video, que solo supera los 2 mil; sin embargo, ya tiene más de 6 mil "NO me gusta".

Escucha su canción...

