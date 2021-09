Kimberly Flores da la cara y revela cómo están sus hijos tras escándalo

Las aguas poco a poco se calman en casa de Edwin Luna y Kimberly Flores, luego de que el cantante fue por ella al reality 'La casa de los famosos', tras varias semanas en medio del escándalo.

Edwin Luna llegó llorando para decirle a Kimberly Flores que tenía que abandonar el programa porque la situación en casa era insostenible. "Tienes que irte conmigo. Elian (hijos de Kim) está mal. Le mandaron unas notas tuyas, afuera no es como tú lo crees, Elian empezó a gritar que eras una prostituta, que cuando llegaras a la casa te iba a correr, que no te quería con nosotros. A mí me dio un ataque de crisis, Areli me tuvo que calmar. Ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida...", dijo Edwin Luna.

No han dado más explicación sobre qué tanto afectó esto a su relación, pero Kimberly Flores publicó unas historias en Instagram donde resolvió la duda sobre el estado de sus hijos tras el escándalo:

"Primero necesitaba aclarar muchas cosas con mi familia. La pregunta del millón es cómo están mis niños... gracias a Dios estamos bien. Es un proceso que va a llevar sus días pero nada que el amor de familia no pueda arreglar, y el amor De Dios principalmente".

Aseguró que por ahora están "muy conectados con Dios, con la familia, a echarle muchas ganas".

Pero en sus redes sociales, Kimberly ha dejado clara la postura ante quienes la critican por supuestamente coquetear con otro hombre que no es su esposo.

También presumió la canción que le escribió Edwin Luna durante su aislamiento.

