Kimberly Flores anda desatada con otro y su esposo Edwin Luna reacciona

Kimberly Flores es una de las celebridades que entraron al reality show de Telemundo 'La casa de los famosos', un concepto similar al de Big Brother VIP, pero ahí ha estado cariñosa con el actor Roberto Romano.

Es por eso que Edwin Luna rompió el silencio y aseguró que confía plenamente en su esposa, y hasta dijo que cada día se enamora más de ella. "Me estoy enamorando más de mi mujer, me siento en el momento que veo todo lo que dice, cuando alguien extraña de verdad y ella me lo está demostrando", dijo en entrevista con Azucena Cierco.

Incluso dijo que la espera con los brazos abiertos... "Te amamos hermosa, acá te esperamos en casa para la Navidad". Sin embargo, dejó claro que ver a su esposa en actitudes tan cercanas con otros hombres no es algo nuevo, "Estamos muy acostumbrados los dos, desde que inició nuestra relación, a que esto suceda constantemente".

"Yo estoy tranquilo, cuando termine esto quiero platicar con mi esposa, que ella conozca el panorama que había afuera, que ella me explique, son todas las reglas del juego". Sin embargo, Edwin Luna admitió: "Sí vi las imágenes, como esposo y como hombre te entra una inquietud y dices 'le están pegando directo a mi esposa', me siento incómodo por ese lado".

"Como esposo no, porque ya sabíamos que podía suceder, lo platicamos desde el comienzo, dijimos 'disfruta de esto', no estamos hablando de una relación sexual, ya cuando yo vea algo así el panorama va a cambiar. Yo estoy tranquilo, estoy con mis hijos, ya cuando mi esposa termine, no sé cuánto vaya a durar ahí, me encantaría que ganara, pero si sale pronto ya platicaremos ella y yo".

Por otro lado, Becky Colombani, madre de Kimberly Flores, se le fue a la yugular a Edwin Luna:

"Ella no lo quiere, quién va a querer a ese hombre, ese hombre le ha hecho daño a la nena. No es feliz con él. Mi hija ha tenido moretes (...) Él le ha hecho cosas a Kimberly, yo conozco a mi hija y sé que él le ha hecho mucho daño".

